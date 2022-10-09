В октябре кастрюля борща для семьи из четырех человек - жителей Перми - подешевела

Индекс борща считается для того, чтобы отследить реальное изменение расходов жителей регионов на продовольствие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что может быть вкусней горячего борща на мясном бульоне со сметаной и хрустящей корочкой хлеба? Ммм… объедение! Это блюдо любят в каждой российской семье.

Есть и еще одна хорошая новость: для приготовления этого супа в октябре 2022 года пермякам придется потратить меньше денег. Причем, сэкономить удастся 15 рублей 32 копейки.

«КП» уже писала про экспертов компании Индекс.борща.РФ, которые ежемесячно подсчитывают стоимость необходимых продуктов для приготовления этого блюда на семью из четырех человек. Стоимость борщевого набора собирается и анализируется в разных городах России.

В сентябре 2022-го такая кастрюлька супа обходилась бы пермской семье в 130,52 рубля, а в октябре весомо дешевле - 115, 2 рубля.

Причем, это и гораздо дешевле, чем в среднем по России. Ведь среднестатистической российской домохозяйке нужно потратить на приготовление первого блюда из свеклы - 151,94 рубль.

Этой осенью первые места в российском рейтинге Индекса борща занимают Анадырь, Магадан и Норильск. Самый дешевый борщ в октябре можно сварить в Екатеринбурге, Казани и Сочи.

Как считают и зачем?

Для статистики рецепт борща выбирается самый простой: полкило курятины, 350 г капусты, 130 г – свеклы, по 80 г моркови и лука и 9 г чеснока. К борщевому набору добавляется 100 г сметаны и 200 г хлеба.

Представители портала в регионах ходят по торговым сетям и выискивают самые дешевые продукты. Овощи выбирают немытые и не фасованные.

Социологи портала объясняют, что делают это с целью отследить реальное изменение расходов жителей регионов на продовольствие.

А КАК У НИХ?

Для сравнения рассмотрим, как изменился Индекс борща в городах Приволжья:

Самара – 117,59 рублей (в сентябре - 117,85)

Уфа - 118,95 рублей (в сентябре – 132,83)

Нижний Новгород - 111,22 рубля (в сентябре - 114, 7)

Казань - 108,01 рубль (в сентябре - 122,78).