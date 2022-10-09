Пермский писатель Алексей Иванов дописал роман «Бронепароходы»

Над новым романом писатель Алексей Иванов работал два года. Фото: страница ВК Юлия Зайцева.

На днях экраны кинотеатров вышел фильм «Сердце Пармы», снятый по мотивам романа Алексея Иванова. Новая работа режиссера Антона Мегердичева уже получила немало хвалебных отзывов. Для съемок этого фильма в окрестностях Губахи, напомним, была построена настоящая деревянная крепость с воротами и сторожевыми башнями.

И практически сразу после премьеры фильма по сценарию Алексея Иванова, от писателя пришла новость: он закончил работу над своим новым романом «Бронепароходы». Работа над книгой длилась почти два года.

- Это мощная историческая книга, объемом сравнимая разве что с «Сердцем Пармы» и «Золотом бунта», - написала на своей странице в соцсетях продюсер писателя Юлия Зайцева. - О чем книга? Россия начала XX века была мощной страной с развивающимся передовым речным флотом. Он полностью был частным. И вся эта сложная хозяйственная громада оказалась взорвана трагедией 1917 года.

Писатель рассказал в романе, что в гражданской войне сражались не только тачанки и бронепоезда, но и вооруженные пароходы. Причем, в тексте писатель так интересно описал все маневры, что порой кажется, что он и сам способен управлять пароходом.

Речными флотилиями обзавелись тогда в Самаре Нижнем Новгороде, Ижевске и Перми.

В мире бушевала инженерная революция, паровые машины соперничали с дизельными двигателями и в противостояние красных и белых в России вторглась борьба лидеров нефтедобычи британского концерна Shell и русской компании братьев Нобель.

Войну вели и люди, и технологии, и капиталы. В этой кровавой огненной круговерти речники оказывались то красными, то белыми. Их принуждали стрелять в товарищей по главному делу жизни и принуждали топить пароходы.

Как людям удавалось сохранить совесть? Как удавалось уберечь тех, кого любишь? Об этом и многом другом можно узнать из нового романа писателя Алексея Иванова.

«В предвкушении!», «С нетерпением жду роман», «Жду выхода книги, чтобы купить и прочитать», - комментируют пост Юлии Зайцевой почитатели творчества Алексея Иванова.

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