В Прикамье кадеты МЧС приняли присягу

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В МАОУ «СОШ № 13» (г. Кунгур) состоялось торжественное мероприятие посвященное принятию Присяги профильным кадетским классом МЧС (5 класс) в ряды «Дружины Юных Пожарных».

Участников торжественного мероприятия на входе в здание школы встречал оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Праздник открыл Глава администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (Почетный гражданин Кунгурского муниципального района) - Вадим Лысанов и начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов.

В приветственном слове начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов вручил директору СОШ № 13 Ксении Коршуновой пожарную каску и напомнил будущим кадетам, что основное призвание пожарных и спасателей - спасение и помощь!

После приветственного слова гостей, под Гимн Российской Федерации состоялся вынос Государственного флага нашей Великой страны. Гости мероприятия в лице Вадима Лысанова, Александра Урусова, командира войсковой части Александра Сомова, приступили к принятию Присяги 21 кадетом школы.

По завершении принятия Присяги были открыты соревнования «Путь героя», посвященные 90-летию гражданской обороны России. Стоит отметить, что соревнования подобного уровня проводились впервые!

В преодолении препятствий свои умения, навыки и умения показали следующие команды средних общеобразовательных школ № 13, № 17, № 18, № 21, Комсомольской, а также Троицкой и Филиповской основных общеобразовательных школ.

В состав от каждой команды входили по 4 представителя в возрасте с 14 до 15 лет. Соревнования предусматривали знание теоретической части и состязания в практической части. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Золото завоевала команда школы № 13, второе место досталось Комсомольской школе, почетные бронзовые медали достались школе № 17.

Поздравляем участников, победителей и призёров соревнований! Желаем, чтобы в дальнейшем вызов, брошенный участникам на преодоление полосы препятствий «Путь героя» - не вызывал робости!