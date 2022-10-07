В каких городах Приволжья самая доступная ипотека

Квартира в ипотеку доступна трети семей Фото: Алексей ФОКИН

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили ежегодный рейтинг российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку.

От Ямала до Ингушетии

Основой рейтинга стал расчет: семья берет кредит сроком на 30 лет на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, заплатив 30 процентов первоначального взноса. При этом на ипотечные платежи должно уходить не более 70 процентов семейного дохода, оставшегося после вычета прожиточного минимума. Статистика составлялась на основе данных Центробанка и Росстата.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где купить «двушку» могут себе позволить почти 77 процентов семей. На втором месте Магаданская область, где ипотека доступна 63 процентам семей. Далее идут Ленинградская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

А в конце списка оказались республики Кавказа: Дагестан (9,2 процента), Чечня (9,1 процента) и Ингушетия (7,1 процента).

В среднем по России ипотека доступна 32,8 процента семей.

По мнению экспертов РИА Новости, лидерство северных регионов обусловлено высокими зарплатами и относительно невысокими ценами на недвижимость. А на юге ситуацию определяют низкий уровень официальных зарплат и большой состав семей, из-за чего после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи остается минимальный семейный доход.

При этом в большинстве регионов доля семей, способных оплатить ипотеку, в 2021 году выросла, по сравнению с 2020-м. Как отмечают аналитики, ипотечное кредитование в стране показало значительный рост, так как процентные ставки по ипотеке снизились за счет льготных программ.

Схема: Сергей Халтурин

Регионы Приволжья - в середнячках

В регионах Приволжья самые лучшие показатели у Оренбургской области - 36,5 процента и 12-е место в рейтинге. Следом идут Самарская область, Башкортостан и Саратовская область, где доля семей, способных приобрести «двушку» в ипотеку, составляет соответственно 35, 6; 32,8 и 32,2 процента. Ситуация в этих регионах улучшилась за год на 2 - 3 процента.

А вот в Пермском крае, наоборот, доля семей, способных купить жилье, за год резко снизилась - почти на 3,5 процента. Регион занимает в рейтинге 44-ю строчку.

Большинство регионов Приволжья в этом рейтинге находятся в числе середнячков, занимая места в пятом и шестом десятках.

В Нижегородской области доля семей, которые могли бы купить квартиру в ипотеку в регионе, составляла 30,6 процента - это 48-е место. Ровно такой же показатель у Марий Эл - 30,6 процента, однако по 2020 году ситуация с ипотекой там была чуть лучше, поэтому республика занимает более высокую строчку - она находится на 47-м месте.

Практически одинаково доступна ипотека в Ульяновской и Пензенской областях и Мордовии - разница в десятых долях процента. Следом идут Удмуртия - 29,3 процента и Татарстан - 28,1 процента.

Самый низкий показатель по ПФО отмечен в Чувашии. Там ипотеку могли себе позволить 27,2 процента семей.