В Перми высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса

Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

- Эти ели будут напоминать нам о наших сверстниках, погибших на Донбассе, - говорит 11-классница Ирина. - В глазах у нас сейчас слезы, но мы должны помнить и верить, что сможем отстоять мирную жизнь.

- Чтобы приблизить этот момент, мы договорились собирать в нашей школе вещи, которые пригодятся на передовой, - рассказывает 10-классник Максим. – И вот теперь высаживаем деревья памяти.

Посадить ели пришли люди разного возраста. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В Перми на территории «Школы инженерной мысли имени П. Соловьева» собрались пермские школьники и жители города, чтобы заложить Аллею Ангелов. Они пришли поддержать масштабную акцию, которая также прошла в Москве и 10 крупных городах страны.

На территории школы прошел митинг памяти. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Вдоль школьной ограды расставлены полутораметровые саженцы. Скоро они превратятся в аллею, которая зазеленеет в рамках большого проекта «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Этот проект 1 июня, в День защиты детей объявили «Комсомольская правда» и Президентский Фонд культурных инициатив.

Благодаря помощи военкоров «КП» Дмитрия Стешина и Александра Коца, администрациям ДНР, ЛНР и многим другим «Комсомолка» собирает и рассказывает истории погибших детей. Вся информация собрана на отдельно созданном сайте: https://alleyaangelov.ru/, и в Телеграм канале https://t.me/alleyaangelov .

К участникам акции обращались известные люди города. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

- Эта акция очень важна, и мы сразу поддержали ее, - говорит директор школы Игорь Гладнев. - Наше учебное заведение носит имя выдающегося авиаконструктора Павла Соловьева, человека, который работал над созданием нашего оборонного потенциала. Это нас связывает с поколениями тех, кто защищал нашу Родину в Великую Отечественную войну и отстоял ее суверенитет, и с теми, кто сегодня защищает нас и наших детей с оружием в руках. «Комсомольская правда» избрала верный путь формирования среды – как окружающей нас, так и внутренней, духовной. Сегодня это очень важно.

Герой России Сергей Яшкин напомнил, что за 8 лет на Донбассе погибли сотни детей. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Поддержать акцию пришли люди разных возрастов и поколений.

- Мы, конечно, не могли остаться в стороне, - говорит руководитель Пермского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Ринат Сагидуллин. - Наш долг сохранить память о тех, кто погиб в этой схватке добра и зла, и поддержать тех, кто ведет сражение за правду.

Собравшиеся внимательно слушали выступающих. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Роман Назаров, в прошлом школьный учитель, ненадолго вернулся в Пермь из Луганской народной республики, где воюет добровольцем.

- Я подписал контракт весной этого года, потому что кто-то должен остановить все то, что там происходит, - рассказал он. - Там гибнут люди, дети, на это нельзя закрывать глаза.

Танец Ангелов исполнили юные танцовщицы из ансамбля "Непоседы". Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В рамках акции перед школой открывается митинг.

- С фотографий на траурном камне безответный вопрос детских глаз: что вы скажете нам в оправдание за истерзанный болью Донбасс? – звучат строки пронзительного стихотворения Андрея Григорьянца.

На еловые ветви повязали красные ленточки. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Ведущая говорит о том, что трагические события унесли жизни более двух сотен безвинных детей.

- По данным ООН, до начала спецоперации погибло свыше 4 тысяч мирных жителей Донбасса, из них – 262 ребенка, - обращается к участникам митинга Герой России, полковник полиции в отставке, заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Яшкин - Это какими надо быть изуверами, чтобы целенаправленно бить из тяжелой артиллерии по населенным пунктам! Наши с вами земляки, из которых многие лишь немного старше присутствующих здесь школьников, выполняют в ходе специальной операции задачи по защите жизни мирных граждан. Одна из целей спецоперации – не допустить геноцида людей, которых на протяжении 8 лет уничтожал антинародный режим.

Елочки сразу полили. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Проникновенные слова произносят председатель комиссии по патриотическому воспитанию Пермского регионального совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Вакулин, руководитель регионального исполкома Народного Фронта Елена Шлыкова, уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и многие другие.

Возле аллеи установили памятную табличку. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

А потом участники митинга берутся за лопаты, повязывают на еловые ветви красные ленточки, устанавливают памятную табличку.

- Раньше мы просто ходили в школу вдоль этой ограды, - говорит ученица 11 класса Анастасия. - А теперь и ученики, и прохожие будут знать и помнить, что это – Аллеея Ангелов.