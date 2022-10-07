Подводные археологи ищут затопленный флот Колчака

Сейчас подводники изучают акваторию Камы в районе Левшино. Фото: Центр подводных исследований РГО

- Нет, найти золото Колчака мы тут не рассчитываем, - смеется доцент кафедры истории археологии Пермского университета, глава Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский. - Тут его нет и не было никогда. Если золото и затопили, то где-нибудь на Байкале.

Тем не менее археологи надеются на интересные находки на дне Камы, где Центр подводных исследований Русского географического общества совместно с Камской экспедицией ведет поиски затопленных в годы Гражданской войны судов флотилии Колчака.

Поиски вели водолазы. Фото: Центр подводных исследований РГО

Из пароходов сделали крейсера

- Флотилия Колчака была создана после взятия Перми в декабре 1918 года на основе захваченных кораблей красных, - рассказывает Григорий Головчанский. - Военные действия на Каме и Волге в годы Гражданской войны велись достаточно активно. Водные пути были довольно доступными, именно по ним было возможно перебрасывать воинские подразделения.

Григорий Головчанский Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Никогда более в истории войн речные флотилии не играли столь важной роли, как в Гражданскую. Как правило, огневая мощь речных судов существенно превышала огневую мощь сухопутных частей, действовавших на берегах рек с фронтом в десятки километров.

Кроме флотилии Колчака в 1918 - 1919 годах действовало еще пять групп речных судов - и белых, и красных. Но флот адмирала был самым крупным. В состав его флотилии входили переделанные в бронированные речные крейсера пароходы «Левшино», «Братья Каменские», «Медведь», «Карл Маркс», «Урицкий», плавучая батарея «Форт» и многие другие. Пароходы были оснащены пушками, которые с 1914 года производились на Мотовилихинском пушечном заводе.

Ранее все эти суда принадлежали Верхнекамской флотилии красных, созданной летом 1918 года. Но в декабре Красная армия отступила из Перми. И хотя из Москвы морякам поступил приказ - взорвать вооруженные суда Верхнекамской флотилии при эвакуации, это не было сделано.

Умышленный поджог или случайность?

В феврале 1919-го в Пермь прибыл Колчак. Адмиралу показали суда красных, которые стояли вмерзшими в лед, и Колчак заинтересовался ими. У него появилась идея создать собственный флот. Сформировать Камскую флотилию и затем командовать ей он поручил своему сподвижнику контр-адмиралу Михаилу Смирнову, которому Колчак присвоил звание морского министра.

В состав флота Колчака входили и английские бронесуда. Архивный снимок 1919 года.

- Камская флотилия активно действовала на реках весной и в начале лета 1919 года, - говорит Григорий Головчанский. - Она была хорошо вооружена, и если бы не плачевное положение белых на сухопутном фонте, дальнейшая судьба флотилии была бы более оптимистичной. Но белые ушли, суда остались в Перми в районе порта Левшино. И там они внезапно сгорели.

Есть несколько версий причин этого пожара. По самой распространенной из них, белые целенаправленно подожгли корабли, чтобы флот не достался красным. Хотя археологи считают более реальной другую причину.

- Тогда сгорел не только флот, но и сооружения порта Левшино, в том числе различные склады, - рассказывает историк. - Пожар возник в результате разлива нескольких тысяч тонн керосина из складов Нобеля. И есть версия, что это была попытка скрыть массовые грабежи, происходившие на берегу. А флот пострадал случайно.

По приблизительным подсчетам, в районе Левшино погибли более 90 судов. Вот как об этом писал в своем отчете специальный уполномоченный Совнаркома В. М. Зайцев, который прибыл в Пермь сразу после отступления белых:

«По пути к реке Чусовой, где было главное место разгрома флота, немного выше пристаней, стоял поперек реки сильно изуродованный пассажирский пароход «Григорий», а затем уже потянулся почти сплошной вереницей длинный ряд обгорелых и затопленных судов. Некоторые еще догорали, и тлели обуглившиеся их части, а теплоход «Москвич» пылал пламенем благодаря запасу в его цистернах топлива».

Сгоревшие пароходы были затоплены. Но значительная часть этих судов в дальнейшем была поднята, восстановлена и несколько десятилетий они ходили по Каме.

Корабли сберег ил

Сейчас подводники изучают акваторию Камы в районе Левшино. Водолазы исследуют лежащие на дне суда, чтобы установить, в каком состоянии находятся корабли флотилии Колчака.

- Сейчас самая главная задача - составить представление о ситуации, - объясняет Григорий Головчанский. - Исследования дайверов позволят установить историческую и культурную ценность затонувших судов, уточнить, есть ли возможность их дальнейшего изучения, подъема и реставрации.

За неделю ученые обследовали более 40 квадратных километров площади акваторий рек Кама и Чусовая. Приборы показали наличие на дне пяти судов. Затем за дело взялись водолазы. Подводные работы шли тяжело.

Приборы показали наличие на дне затопленного судна. Фото: Центр подводных исследований РГО

- Видимость в реках не превышает полутора метра, - сообщили специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества. - Но по результатам первичных водолазных осмотров выяснилось, что три корабля были затоплены как раз около ста лет назад, то есть могут относиться к флоту Колчака. Их элементы выступают над уровнем дна не более чем на метр, поэтому для их детального изучения потребуются серьезные работы, которые могут занять не один сезон.

Ученые надеются, что благодаря тому, что пароходы погружены в ил, который не дает доступа к ним кислорода, деревянные корпуса и другие части судов смогли сохраниться. В будущем году работы по поиску флота Колчака будут продолжены.