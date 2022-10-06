Азбука финансов: копим на будущее детей

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Дети растут быстро. А пока они взрослеют, родители должны постараться создать своим потомкам достойные финансовые условия, научить детей дорожить деньгами и трудом, которым эти деньги заработаны. Рассказываем, почему важно копить на будущее ваших детей и как лучше это делать.

Согласитесь, жизнь может сложиться так, что когда вашего ребенка нужно будет отдать в частный сад или престижную школу, подготовить к поступлению в вуз или оплачивать жилье, так как ребенок учится в другом городе, то придётся или жертвовать своим комфортом, или, что хуже, ограничить ребёнка в возможностях. Поэтому лучше начать готовиться к этому уже сейчас, и неважно, сколько вашему наследнику — 2 года или 12 лет.

Когда вы откладываете деньги на детей — это не только финансовая инвестиция. Это ваш вклад в их и ваше человеческое счастье.

Самый простой вариант накопить деньги — постоянно откладывать наличные рубли и хранить их дома. Главный плюс — деньги всегда под рукой. Главный минус — неизбежная потеря покупательной способности накопленной суммы из-за инфляции. Другой минус — высок соблазн потратить эти сбережения на что-то «очень срочное и нужное».

Также можно копить деньги в валюте — дома или на валютном вкладе в банке. Главный плюс — наличие запаса денег в наиболее сильных мировых валютах. Главный минус — непредсказуемость курса. Предсказать динамику курса даже на полгода вперед, не говоря уже о целом десятилетии, практически невозможно. А если курс валюты будет расти существенно, то покупать доллары или евро за рубли вам будет все дороже.

Такой вариант накоплений в целом хорош, если вы заранее твердо решили, что потратите эти деньги за границей. В иностранной валюте можно копить на будущее образование ребенка в зарубежном вузе.

А вот это лучший способ накопить на будущее своего ребенка – открыть вклад в банке. Причем по степени доступности депозит не отличается от наличных в бабушкином сундуке или коробке из-под обуви. Например, если у вас вклад в СберБанке (а долгосрочные вклады на детей лучше заводить в самых крупных и надёжных финансовых организациях), то достаточно открыть на телефоне интернет-банк и в любой момент убедиться, что все в порядке и депозит пополняется процентами.

Вклад — самый надежный вариант накоплений на детей

При инвестициях в ценные бумаги или драгоценные металлы вы можете остаться в минусе. В случае с вкладом государство гарантирует вам возврат денег с процентами на общую сумму 1,4 млн рублей, если ваш банк разорится. Но депозит в надежном и крупном банке практически исключает такой вариант развития событий.

Вклад — самый предсказуемый финансовый инструмент

Вклады могут быть не самыми доходными, но точно будут самыми надежными инструментами вложения денег. Ведь накопления на ребенка хочется сохранить от всех житейских бурь. Вклады и накопительные счета дают возможность точно предсказать доход на годы вперед.

Если вы открываете Накопительный счет, у вас есть возможность пополнять его и снимать со счета деньги свободно в любой момент.

Есть ли у вкладов минусы?

Да. Главный из них — инфляция. Проценты по вкладам вряд ли смогут победить инфляцию за 10 или 15 лет. Но если вы регулярно подкладываете в эти детские «копилки» новые суммы, процент по вкладу позволит вашим накоплениям не обесцениться.

Никогда не гонитесь за слишком высокими ставками в рекламе. Если банк предлагает доходность намного выше текущей инфляции — это повод не доверять ему свои накопления на детей.

Вовлекайте детей в накопление денег

По мере того, как дети растут, рассказывайте им о том, как и где копите для них. Зачисляйте средства на вклад или накопительный счет вместе с ними. Учите их считать эти деньги. Пусть ребенок видит, как и почему растут проценты и сумма сбережений. Эти знания точно пригодятся во взрослой жизни: умение считать деньги еще никому не повредило.