Второклашка из Перми открыл в дедушкином гараже музей изоляторов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я хочу стать главным инженером города! – с серьезным выражением лица говорит ученик второго класса Матвей Якуш. – Лет так через двадцать.

Недавно ему исполнилось 9 лет. А у него уже есть собственный музей, в котором более 500 экспонатов. Организовал он его в дедушкином гараже. На стеллажах аккуратно расставил белые фарфоровые «шишечки» и разноцветные стеклянные штуковины, напоминающие большие перевернутые рюмки. Имеются и огромные белоснежные цилиндры. Все это - электрические изоляторы, через которые электропровода крепятся к опорам или стенам.

Теперь на музейных полках - более 500 экспонатов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вот этому экспонату - больше ста лет, - показывает Матвей. - Видите клеймо Императорского фарфорового завода Кузнецова? А вот это еще более редкий емельяновский фарфор. А вон тот произведен на испанском предприятии Гарднера.

В музее есть редкие старинные экземпляры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раньше хотел стать рок-музыкантом

Откуда у Матвея страсть к технике, родители объяснить не могут. Обычно ведь дети коллекционируют фантики, открытки, марки. Его папа по образованию биолог, мама – учительница английского.

Может быть, объяснение заключается в том, что Матвей - ребенок увлекающийся. И упорный.

А это сапоги электрика. Необходимая вещь при установке проводов на изоляторы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В пятилетнем возрасте он услышал однажды запись британской рок-группы «Пинк Флойд» и объявил, что станет барабанщиком, - говорит его отец Павел Игоревич. - Собрал в доме все миски и кастрюли и принялся колотить в них ложками. Пришлось приобрести ударную установку, пригласить учителя музыки. Матвей по-прежнему занимается музыкой, и уже сам сочиняет какие-то аранжировки на барабанах.

На экскурсии в музей обычно приходят сверстники Матвея. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, теперь Матвей мечтает стать не рок-музыкантом, а инженером-электриком.

- Года три назад мы как-то гуляли по городу, проходили мимо заброшенного дореволюционного дома на улице Попова, - вспоминает папа мальчика. – На земле Матвей увидел белый фарфоровый изолятор, спросил, что это такое. Я как мог, объяснил. Сын принес находку домой, играл с изолятором и случайно его разбил. Он расстроился, и я пообещал, что мы найдем еще много таких. Сынишка обещание не забыл, и в выходные снова потянул меня на прогулку.

А потом это стало семейным увлечением.

Бывают и такие изоляторы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пристрастил к коллекционированию всю семью

- Во время отпуска мы с семьей обычно путешествуем на автомобиле, - рассказывает Павел Игоревич. – Объездили шахтерские поселки в Кизелбассе, были в Карелии, Пскове, Екатеринбурге, Челябинске. И везде сын тащит нас на «заброшку» - искать редкие экземпляры. По его просьбе мы выписали по интернету старые справочники по электроделу, и он теперь уверенно по клеймам определяет, где и когда тот или иной изолятор произведен. А еще по просьбе сына списываемся с коллекционерами, и он у них выменивает какие-то экспонаты.

Как родилась идея создать музей?

Поначалу мальчик все найденное складывал в своей комнате, но коллекция разрасталась, и ее пришлось перенести на дачу.

- А потом сын нашел на Ютубе ролик о том, что житель Германии организовал единственный в Европе музей изоляторов, для чего выкупил старую электроподстанцию и разместил там около 700 экспонатов, - улыбается папа Матвея. – На семейном совете мы решили отдать сыну под музейную экспозицию дедушкин гараж на улице Промышленной, приобрели стеллажи.

Матвей увлеченно рассказывает юным посетителям о своей коллекции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На день рождения попросил необычный подарок

А затем ученику второго класса поневоле пришлось превратиться в экскурсовода.

- Первыми посетителями музея были школьные друзья Матвея, а потом сработало сарафанное радио, - объясняет его отец. – Нам позвонили из одной частной школы и попросили разрешения привести детей на экскурсию. Матвей освежил в памяти то, что прочитал в книжках по электрике. Мы ему сделали указку из автомобильной антенны для радиоприемника. И теперь почти каждые выходные Матвей проводит какие-нибудь бесплатные экскурсии.

Кроме фарфоровых бывают еще изоляторы из цветного стекла. Очень красиво. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда приближался день рождения Матвея, родители, как водится, спросили у мальчика, что бы ему хотелось получить в подарок?

- В какой-то момент я понял, что моему музею не хватает больших промышленных изоляторов, - рассказывает Матвей. – И я попросил родителей помочь написать письмо в «Пермэнерго», чтобы мне подарили что-нибудь для моего музея.

Есть экспонаты и покрупнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Энергетики откликнулись на просьбу коллекционера. На его 9-летие они привезли мальчику фирменную одежду, книги, а самое главное – два огромных высоковольтных изолятора.

- Вот этот фарфоровый, раритетный изолятор, а другой уже в более современном полимерном исполнении, - показал мальчику начальник службы подстанций Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Александр Пичкалев. – А еще мы приглашаем тебя посетить современную подстанцию.

Подарок энергетиков - высоковольтные промышленные изоляторы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вот это лучший подарок! – обрадовался Матвей. – А я потом буду рассказывать о том, что там увижу, на своих экскурсиях.