Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2022 8:25

После гибели людей утром 6 октября в Пермском крае возбудили уголовное дело

В причинах трагедии разбираются следователи
Источник:kp.ru
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В селе Елпачиха Бардымского округа рано утром 6 октября произошел крупный пожар, унесший жизни нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 05:57. В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 14 единиц техники. Огонь охватил 140 квадратных метров. Горели частный дом и надворные постройки.

В Следственном комитете уточнили, что накануне трагедии в доме собралась компания, не менее четырех человек. Знакомые распивали спиртное. После тушения пожара были обнаружены останки тел погибших.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас выясняется количество жертв пожара, а также причины и обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На заводе в Пермском крае насмерть придавило рабочего

Погибшим оказался 22-летний слесарь (Подробнее...)

ЧППроисшествия: ЧП