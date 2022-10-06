После гибели людей утром 6 октября в Пермском крае возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В селе Елпачиха Бардымского округа рано утром 6 октября произошел крупный пожар, унесший жизни нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 05:57. В тушении принимали участие 15 человек личного состава и 14 единиц техники. Огонь охватил 140 квадратных метров. Горели частный дом и надворные постройки.

В Следственном комитете уточнили, что накануне трагедии в доме собралась компания, не менее четырех человек. Знакомые распивали спиртное. После тушения пожара были обнаружены останки тел погибших.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас выясняется количество жертв пожара, а также причины и обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

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