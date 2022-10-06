Жители Прикамья выберут лучшего народного участкового края

Капитан полиции Ярослав Гиря: "Участковый должен хорошо знать свой район". Фото: Андрей МАТЛИН

Совсем скоро, 17 ноября, в нашей стране будут отмечать День участковых уполномоченных. А через год службе участковых системы МВД исполнится 100 лет - В 1923 году была принята «Инструкция участковому надзирателю», которая расширила полномочия городских приставов и земских надзирателей, которые следили за порядком в городах и селах Российской империи.

А чем занимаются участковые, которых еще называют народными, сейчас?

38-летний капитан полиции Ярослав Юрьевич Гиря работает участковым уполномоченным полиции в Свердловском районе Перми, в седьмом отделе полиции, который располагается на улице Клары Цеткин, 23.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В полицию Ярослав Юрьевич пришел в 2009 году после армии.

- Я сразу понял, что работа участкового – это мое, - признается он. – Мы всегда в гуще событий и людей. От нас ждут помощи и защиты, и обмануть эти ожидания мы не можем.

Обеспечивать порядок на «земле» - дело непростое. На его участке – большой жилой микрорайон, это 24 высотных дома, больше 3,5 тысяч жильцов. А еще есть гостиница, 9 торговых центров. Плюс рядом футбольный стадион, на который время от времени собираются толпы болельщиков.

Тем не менее, жители узнают своего участкового, подходят на улице, здороваются. И он знает многих из них.

- Я держу в голове целую «картотеку», - признается Ярослав Юрьевич. – Знаю, например, у кого есть разрешение на владение оружием. Помню адреса всех 35 ранее судимых, где живут подростки из неблагополучных семей. В курсе, от кого можно ждать каких-то выходок.

Нередко участковому приходится разруливать семейные ссоры и конфликты соседей. Свой служебный мобильный телефон он не выключает даже когда приходит домой, нередко – уже поздно вечером.

- А вдруг моя помощь людям понадобится? – объясняет капитан полиции. – В нашем деле приходится быть и психологом, и дипломатом. К участковым люди идут как к власти, и им нельзя отказать, мол, не мое это дело. Недавно жители одной многоэтажки, например, пожаловались, что слишком близко к дому поставили мусорные контейнеры, теперь их перенесли. Сейчас вот люди просят решить вопрос об упорядочивании парковки возле другой высотки.

Знание «подопечных» нередко выручало капитана. Вот, например, был случай - один из дебоширов позвонил в полицию и сообщил, что пустил в своей квартире газ и собирается взорвать дом.

Здание оцепили спецслужбы, жильцов начали эвакуировать. Ярославу Юрьевичу удалось наладить контакт с пьяницей, которого он хорошо знал. Хватило 15 минут переговоров через дверь, чтобы тот успокоился и вышел из квартиры.

В полиции капитан Гиря на хорошем счету. У него 5 служебных поощрений, он награжден ведомственной медалью «За отличие в службе» 3 степени.

До армии Ярослав Юрьевич закончил Уральский институт физической культуры, имеет звание мастера спорта по дзюдо. В свободное от работы время он делится с подростками знаниями по этому виду единоборств.

- Очень важно с малых лет приучить детей к здоровому образу жизни, - говорит Ярослав Юрьевич. – Тогда и нам будет проще: спорт как раз приучает к порядку, который мы, участковые, призваны защищать.

Люди ценят профессионалов, а в такой сфере, где речь идет об их безопасности – особенно. Недаром капитан полиции Ярослав Гиря вошел в десятку лучших на первом региональном этапе Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый».

Теперь в ходе голосования, которое пройдет с 7 по 16 октября, прикамцам предстоит выбрать того, кто будет представлять Пермский край на федеральном уровне.