«За 40 лет ничего подобного не видела». Пермячка поймала очень странного комара

Тело комара было похоже на пчелиное

- Вы знаете, я 44 года живу, но ни разу таких комаров не встречала! - искренне удивляется пермячка. - Кроме необычного внешнего вида, он достаточно странно себя вел - был какой-то вялый и медлительный.

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница Закамска Виктория и рассказала, что в середине лета в ее квартиру залетел комар с очень необычный расцветкой. У него было ярко-желтое тельце с черными полосками и черные матовые крылья. Комара женщина прихлопнула, убрала в спичечный коробок и попросила нас показать его специалистам.

Фото предоставлено Викторией

По некоторым причинам, с учеными нам удалось связаться только осенью. Профессор кафедры беспозвоночных и водной экологии пермского классического университета Николай Николаевич Паньков с удовольствием согласился изучить столь красочно описанное нами насекомое.

Виктория привезла комара в университет и вскоре он оказался «на столе» у Николая Николаевича. Вот только произошел маленький курьез - профессору комара принесли без головы. Кому она понадобилась - ни ученый, ни сотрудники университета не знают. Сама Виктория говорит, что передавала насекомое целиком. Как бы то ни было, исследовать комара пришлось без головы, правда, по словам профессора, без нее определить вид комара практически невозможно.

Фото предоставлено Викторией

- Вид комара определяется по системе морфологических признаков, а голова комара - один из самых богатых элементов строения, на котором те самые признаки (усики, хоботок и тому подобное) и расположены, - объясняет профессор. - Поэтому нам удалось определить только семейство. На латыни этих комаров называют Empididae, а по-русски просто толкунчики. Для человека они не представляют никакой опасности, они не кровососущие, а хищники и питаются другими насекомыми. Распространены они повсеместно.

Увы, открытия не случилось, это и не мудрено, ведь на нашей планете насчитывается несколько десятков тысяч видов комаров. Поэтому, если вы увидите необычного вида кровопийцу, не спешите удивляться. Вы можете поймать комарика, прислать его нам в редакцию, и вместе с Николаем Николаевичем мы расскажем, что за насекомое вам попалось.

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