В Перми прошло мероприятие в честь 90-летия со дня образования гражданской бороны

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

04 октября во Дворце культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования гражданской обороны Российской Федерации.

Праздник открылся с показа пожарной техники и оснащения аварийно-спасательных формирований Пермского края и продолжился концертной программой.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Поздравить виновников торжества с юбилеем приехали почетные гости: Губернатор Пермского края (руководитель Гражданской обороны Пермского края) Дмитрий Махонин, Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, генерал-майор запаса Олег Попов.

- Сегодня гражданская оборона – обладает мощным материальным, техническим и кадровым потенциалом. Стремительно меняющиеся условия современной жизни и возрастающие мировые риски ставят перед нами всё более сложные задачи, которые решаются благодаря оперативной и слаженной работе сил и средств гражданской обороны. В самых сложных условиях специалисты в области гражданской обороны показывают свой профессионализм, оперативно принимают жизненно важные взвешенные решения. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в жизни и службе! – подчеркнул в своем поздравлении Александр Урусов, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

За значительный вклад в развитие гражданской обороны на территории Пермского края благодарственными письмами награждены главы муниципальных образований, ветеранам Главного управления МЧС России по Пермскому краю вручили памятные медали МЧС России «90 лет Гражданской обороне».

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Во Дворце царила тёплая, дружная и праздничная атмосфера. Гости мероприятия смогли насладиться выступлением группы «Воскресенье», а также других творческих коллективов.

На протяжении всего мероприятия гостей радовал своим богатым репертуаром оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

А мы напомним, что гражданская оборона Российской Федерации берёт своё начало 4 октября 1932 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР» началось создание системы Гражданской обороны страны.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

За годы Великой Отечественной войны формированиями МПВО обезврежено более 400 тысяч авиабомб и 3,5 миллионов артиллерийских боеприпасов.

15 июля 1961 года Постановлением Совета Министров СССР местная противовоздушная оборона была преобразована в гражданскую оборону.

Гражданская оборона - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. Начиная с 1991 года, в сферу Гражданской обороны входит защита населения и территорий от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Спасательные воинские формирования МЧС России, подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне образуют силы гражданской обороны.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой является приоритетным направлением государственной политики. Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне - взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО.