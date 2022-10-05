«Ушел, пока отчим спал»: Подробности истории с пятилетним потеряшкой в Перми

Мать мальчика привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Потерялся мальчик. Сидит в полиции на Садовом, говорит, что его зовут Саша. Информацию просят разослать по всем возможным чатам, - такие сообщения появились накануне вечером в родительских и рабочих чатах пермяков, а также в чатах многих ТСЖ.

Правда, информация о найденном ребенке в этих сообщениях была различной. Одни говорили, что парнишка находится в отделении полиции в микрорайоне Садовый, другие - на улице Декабристов, третьи – в Ленинском районе. Увы, из-за того, что найденный мальчик одновременно находился в разных местах, пермяки стали считать, что по интернету гуляет фейк. Ясность внесли в полиции:

- В 19.30 возле ТРК «Спешилов» прохожий нашел ребенка, никого из взрослых рядом с ним не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Мужчина позвонил в полицию, на место прибыл наряд.

Однако попытка полицейских быстро найти родственников мальчика не увенчалась успехом. Ребенка доставили в отдел полиции Ленинского района, но никаких заявлений о без вести пропавшем мальчике там зарегистрировано не было.

Ребенку на вид было 5-6 лет, он был одет в комбинезон и шапку. Пермяков попросили помочь в установлении личности ребенка и его родителей.

5 октября в 6.30 утра в полиции сообщили, что мать мальчика была найдена. «Комсомолке» удалось узнать, что пропавший накануне ребенок живет в Кировском районе Перми. Вечером, пока мама ушла по делам, ребенок был дома вместе со своим отчимом.

Когда мужчина заснул, пацан оделся и вышел из дома. Потом сел на автобус и приехал в ТРК «Спешилов», где его и заметили прохожие.

Но так как вечером было уже поздно, и мальчику необходимо было ложиться спать, его поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А утром передали родной матери.

После случившегося проводится проверка и решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Привлечь отчима к ответственности нельзя, так как он - не родной папа, и вся ответственность за воспитание сына лежит на матери.

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