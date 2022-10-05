В Пермском крае мобилизовали трех спасателей из Кунгура

Их провожали сотни местных жителей. Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

В рамках частичной мобилизации из личного состава Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа было призвано три человека. Об этом сообщили в официальной группе спасателей ВКонтакте.

- Солдатская работа требует огромного мужества и самопожертвования. Пожелать вам хочется одного — применяйте все свои лучшие качества, которые обеспечил вам ваш опыт. У каждого из вас есть друзья, подруги, семьи. Вам доверила Родина защитить их, показать силу и храбрость, когда это будет необходимо. Мы чтим ваше благородство и стремление выполнить ратный долг перед страной. Пожелаю вам еще одного — обязательно вернуться, чтобы пули и осколки обходили вас стороной. В добрый путь, ребята! - говорится в группе спасателей.

Как рассказал «Комсомольской правде» руководитель 3 группы Кунгурской службы спасения Иван Кобелев, одного из спасателей призвали из первой группы и еще двух из четвертой.

- Хорошие ребята, один из призванных со мной устраивался на работу, на службе уже 17 лет, призвали потому, что служил в ВДВ, участник боевых действий в Чечне, а двое других - новенькие, они у нас только с января работают, зарекомендовали себя только с положительной стороны, хорошие спасатели, исполнительные. Все трое ребят подошли по военным профессиям в связи с мобилизацией. Служившего в ВДВ у нас отправили в Елань, а двух новеньких - в Тюмень, сейчас они проходят обучение, перед отправкой. Будем ждать их возвращения! - сказал Иван Кобелев.

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