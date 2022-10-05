Собака была такой большой, что вытащить ее удалось не сразу. Фото: Ольга Коновалова.

«Молодец, Ванюша!», «Смелый парень растет. Надо помогать друзьям нашим меньшим, Ваня спасибо!», «Невероятно приятно знать, что рядом живут такие люди. Я искренне верю, что доброта вернется к вам еще в большем размере. Ваня, ты молодец, настоящий мужчина!». Десятки вот таких комментариев оставили под постом в социальной сети пользователи, когда узнали историю спасения собаки, а главный герой – 14-летний Иван Миков.

3 сентября Ольга Коновалова из города Нытва шла около пруда и слышала страшный плач, лай собаки.

- По звуку было слышно, что собака большая, - вспоминает Ольга. - Я подумала, что что-то случилось с собакой у жителей ближних к пруду домов, спешила и не решилась искать от куда лай. Пошла по своим делам, а когда возвращалась обратно, снова услышала этот плач.

Потом Ольга увидела, как мальчик свернул по тропинке и пошла за ним. В пруду они увидели очень большую овчарку, которая как-то оказалась в воде и не могла выпрыгнуть.

- Мы попытались вытащить собаку за ла лапы, но не смогли, тяжелая, - говорит Ольга. - Тогда Ваня спрыгнул в воду и начал поднимать собаку, а я тащила за лапы. Собака точно весит больше, чем Иван, но мы ее вытащили! Все это время он так по-доброму разговаривал и утешал собаку.

Иван Миков не побоялся овчарку, а спас ее. Фото: Ольга Коновалова.

В социальной сети Ольга обратилась к маме Вани.

- Мама, не ругайте его за грязную одежду и мокрые ботинки! Потом собака бегала по тротуару и видно было сколько у нее радости, она подбегала к людям, а Ваня шел за ней и говорил всем: «Не бойтесь, она не кусается!»

Когда Ваня пришел домой, он рассказал маме, почему мокрый и что с ним приключилось.

- Он сказал, что услышал, как собака лает, словно обижает ее кто-то, - говорит Наталья Микова. – Пошел смотреть, что случилось, снял куртку и залез в ботинках в речку. Журить его не стала, похвалила и не удивилась, что пришел на помощь собаке. Он очень добрый парень у нас и всем помогает.

Ваня живет в большой и дружной семье, в частном доме. Он средний ребенок, а еще у него есть два брата и три сестры. Дома у них живут собака, кошка Мальчик учится в 8 классе.

- Он способный, ему нравится математика и уроки труда, но как многие мальчишки, бывает, ленится, - говорит мама Вани. - Конечно, мне приятно, что сын не прошел мимо и помог собаке, горжусь им.

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