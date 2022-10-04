В Пермском крае не вернулся из школы 7-летний мальчик

Фото: архив "КП"

В Березниках пропал 7-летний мальчик. Утром 4 октября первоклассник ушел в школу №29. Уроки закончились в 11.00, но домой он так и не вернулся.

Как рассказала мама школьника, ни одноклассники, ни учителя не знают, где он может находиться. Сотового телефона с собой у него не было. Сейчас женщина в полиции, пишет заявление.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении школьника, просят сообщать по телефонам: 8-963-873-14-36 и 8-965-559-28-58.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru