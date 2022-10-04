«Я его убил, пошел сдаваться!» В Перми судят пенсионера, который напал с ножом на собственного сына

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот день 71-летний мужчина сказал жене: «Я убил сына, пошел сдаваться!». Жизнь потерпевшему спасли врачи, мать вызвала скорую помощь.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбудили по «покушению на убийство». Но в ходе расследования статья была переквалифицирована на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Срок наказания до 10 лет. Обвиняемый не имел умысла на убийство сына».

Как выяснилось, пенсионер был доведен до отчаяния поведением своего нерадивого сына! 42-летний мужчина не работал, сидел на шее пожилых родителей. Он развелся с женой 16 лет тому назад и переехал в частный деревянный отчий дом по улице Перевалочной. Позднее там же поселился и 18-летний сын потерпевшего, внук стариков.

Пенсионеры тянули, кормили двух взрослых мужиков. В один из дней иждивенец решил распилить болгаркой цветной металл на продажу, который принадлежал отцу. Дед отключил болгарку, выдернул вилку из розетки и тут же получил удар кулаком от сына.

- Я физически не мог ему ответить. Не стерпел обиду. Хотел его проучить, - позже сказал пенсионер следователям.

Дед взял нож и ударил в спину обидчика. Пенсионер - положительно характеризуется. Мужчина - старой советской закалки, сильный, волевой. Несмотря на возраст, держится и готов понести наказание. Уголовное дело направлено в суд.

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