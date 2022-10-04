Фото: Минобр Пермского края.

Накануне Всемирного дня учителя в Перми состоялось традиционное чествование лауреатов премий Правительства РФ и Правительства Пермского края за достижения в педагогической деятельности по итогам 2021-2022 учебного года.

В этот день, 3 октября, под сводами пермского Театра-Театра собрались лучшие из лучших педагогов Пермского края, которые своим поистине благородным делом воспитывают наших детей, дают им все необходимые для дальнейшей взрослой жизни знания.

Фойе театра шумело как один огромный улей, педагоги из самых разных уголков Прикамья обменивались мнениями со своими коллегами, рассказывали о себе и об успехах своих учеников, делились планами на будущее.

Учим быть активными и успешными

Вот, в одной из уютных частей зала скромно стоят три женщины. Кто они? Познакомившись поближе, удалось выяснить, что это педагоги из Октябрьского городского округа, приехавшие на торжественный вечер за своими заслуженными наградами.

Любовь Александровна Угринова – учитель русского языка и литературы Сарсинской средней школы им. Афанасия Карпова. По итогам прошлого учебного года она стала лауреатом краевой премии. В своем проекте Любовь Угринова описала опыт работы по проектной деятельности учащихся, который позволяет им принимать активное участие в жизни родного поселка, стать настоящими исследователями не только его истории, но истории своих семей, живущих в нем. О своей победе она узнала заранее из… своего сна.

«За день до объявления итогов конкурса приснилось, что я оказалась среди победителей. Вот такой у меня был вещий сон, так что я к своей победе оказалась самой подготовленной!», - шутит Любовь Александровна.

Людмила Кусова и Дмитрий Махонин. Фото: Минобр Пермского края.

Для учителя начальных классов Октябрьской средней школы №1 Людмилы Анатольевны Кусовой, наоборот, победа в федеральном конкурсе стала приятной неожиданностью. По ее словам, в нем принимают участие лучшие учителя со всей страны и быть его участником уже большая честь и удача.

«В своей работе с младшими школьниками я моделирую их обучение, связанное с освоением ими огромного потока информации. В наше время это очень актуально и важно. Если дети это умеют делать, значит они обязательно будут успешными. Мой опыт уже обобщен и апробирован на практике», - знакомит со своим проектом Людмила Кусова.

А вот имя Натальи Михайловны Безруких, учителя начальных классов Октябрьской средней школы №2, очень хорошо известно в Пермском крае. Как рассказали в краевом Министерстве образования и науки, это настоящий учитель-профессионал, обладающий высоким уровнем педагогического мастерства, владеющий широким арсеналом методов и приемов обучения.

Наталья Безруких и Дмитрий Махонин. Фото: Минобр Пермского края.

- Участвую в конкурсе уже второй раз: в прошлом году была среди победителей краевого, в этом - уже федерального. Моя работа заключается в том, чтобы научить детей читать. Это очень хорошо удается к их выпуску из четвертого класса. Практически все читают 120-130 слов в минуту. В наше время это очень важно. В своей работе применяю самые различные эффективные приемы и техники. Передаю свой опыт коллегам, выступаю перед ними. Считаю, что выбрала очень хорошую тему, она всегда актуальна, - рассказывает Наталья Безруких.

Как считает лауреат, высокая оценка ее результата была вполне ожидаема. В этом году Наталья Михайловна работала над своими недоделками и на более высоком уровне подошла к федеральному конкурсу.

Увы, более подробно поговорить об успехах наших героинь поговорить не удалось, их пригласили на торжественную церемонию вручения наград.

Награды за труд

В чествовании лучших педагогов Пермского края принял участие глава региона Дмитрий Махонин. Впервые за последние два года торжественное мероприятие состоялось в столь масштабном формате, на которое съехались около 600 учителей со всего региона.

Любовь Угринова и Раиса Кассина. Фото: Минобр Пермского края.

«Я искренне считаю, что нет важнее профессии, чем учитель. От вашего успеха зависит успех всего края, наше будущее. Мы обязаны решать все сложности, которые вы испытываете в своем нелегком, почетном труде. Мы продолжим улучшать материально-техническую базу наших школ», - заверил присутствующих в своем торжественном приветствии Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, в крае стоят огромные планы по строительству новых школ, ремонту зданий действующих учреждений, улучшению их материально-технической базы, благоустройству пришкольных пространств.

«Мы продолжим работу над улучшением условий материального стимулирования педагогов. Ранее, в рамках решения краевого правительства принято решение направить свыше полумиллиарда рублей на увеличение фонда оплаты труда педагогов. Все это – малая часть того, что предстоит делать, чтобы профессия учителя была престижной. Пусть дети радуют вас, а система образования в Пермском крае остается одной из лучших в России», - говорит Дмитрий Махонин.

Очень теплые слова в адрес педагогов в этот вечер прозвучали от министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной.

«Дорогие мои, самые лучшие на свете учителя! Я всегда с гордостью говорю эти слова, обращаясь к вам, потому что искренне знаю и считаю, что это точно так! Как легко себя чувствовать министром образования региона, когда точно знаешь, что наши учителя тебя никогда не подведут. У нас замечательная профессия, которая позволяет быть такими молодыми и красивыми. Как вас не любить и как вам не верить?», - обратилась к присутствующим на торжестве руководитель краевого минобра.

Раиса Кассина особо отметила, что родители доверяют учителям своих детей, а они, в свою очередь, становятся центром Вселенной для нашего подрастающего поколения.

«Нам с вами повезло – судьба определила быть учителем, помогла состояться в жизни. Вы тем самым помогаете состояться в этой жизни нашим детям. Как бы трудно не приходилась, вы всегда найдете именно те слова, которые позволят нашим детям вырасти настоящими людьми. Пусть все так и продолжается, пусть все в нашей жизни будет хорошо!», - говорит Раиса Кассина.

Стоит отметить, из 44 педагогов 19 удостоены федеральных премий в размере 200 тыс. рублей, еще 25 присуждены региональные премии по 40 тыс. рублей.

В завершении торжественного вечера свой подарок учителям представила труппа «Театра-Театра». Они увидели один из самых известных спектаклей театра «Восемь женщин».

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