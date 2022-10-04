Госдума ратифицировала договоры о создании новых субъектов России

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3 октября на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации были ратифицированы четыре договора о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе России новых субъектов.

По словам председателя ГосДумы Вячеслава Володина, вхождение этих субъектов областей в состав Российской Федерации – единственная возможность спасти миллионы жизней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к парламенту с предложением ратифицировать все договоры, для того чтобы профильные ведомства могли незамедлительно приступить к работе над предоставлением гражданства РФ, решением проблем новых граждан страны, и многими другими организационными вопросами.

- Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополь в 2014 году, - заявил Сергей Лавров. - Тогда мы спасли население полуострова от смертельных угроз, которые несла им майданная власть Украины после вооруженного государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Эти восемь лет ничему не научили украинский режим, который при попустительстве и прямой поддержке своих западных кураторов попрал международные договоренности, включая минские соглашения, единогласно одобренные Советом безопасности ООН. Вооруженные силы Украины и боевики националистических формирований безнаказанно убивали жителей Донбасса и соседних районов только потому, что они отказались разделить неонацистские устремления нового руководства страны и решили отстаивать свои права, гарантированные конституцией Украины, в том числе право на свободное использование родного русского языка.

Напомним, что главы республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство жителей.

Федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин подчеркнул готовность к содействию новым гражданам России в их профессиональной интеграции в единую экономическую систему регионов страны.

- Уверен, что наши новые граждане конструктивно и безболезненно вольются в наши общие планы и программы и почувствуют оптимизм, желание развиваться и строить свою благополучную жизнь, - сказал парламентарий.

Как отметил Антон Немкин, люди, живущие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал там, но выехал в Россию, приобретают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

Денежной единицей в новых субъектах будет являться рубль. Но до 31 декабря 2022 года там можно будет рассчитываться и украинскими гривнами. Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, будут включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.