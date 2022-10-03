Вместо паспорта – смартфон

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Не очень удобно, когда приходится использовать бумажный паспорт в самых разнообразных ситуациях – например, для того, чтобы подтвердить свой возраст при покупке определенных товаров или доказать право на бесплатный проезд. Таким образом краснокожая книжица быстро истреплется. А ведь идентифицировать личность человека можно и с помощью современных технологий.

Поэтому Глава Минцифры России Максут Шадаев во время совещания правительства с Президентом предложил провести в Москве пилотный проект – идентификацию граждан с помощью смартфона. Подобная технология безопасной идентификации граждан уже была апробирована в рамках проектов «Пушкинская карта» и «Паспорт болельщика».

По итогам совещания Президент дал ряд поручений, в том числе по внесению в законодательство изменений, которые позволят значительно расширить функционал Единого портала государственных и муниципальных услуг: портал «Госуслуги» должен быть дополнен новыми способами идентификации личности и получения экстренной помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Эти предложения правительство должно представить до 15 ноября.

Федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин подчеркнул важность работы по оперативной разработке и внедрению законодательных инициатив.

Он отметил, что парламентарии ждут предложений правительства и готовы включиться в работу.

- К тому же в рамках проекта «Цифровая Россия» региональные координаторы проектамогутвключиться в информационную и консультативную работу по интеграции и популяризации новых цифровых возможностей, - сообщил Антон Немкин.

Владимир Путин также определил оператора Единой информационной системы персональных данных, которым стало АО «Центр биометрических технологий». Центр будет обеспечивать развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных. В функционал нового единого оператора вошли, кроме того, разработка, поддержание развития и отладка эксплуатациисервисов подписания и хранения документов, как коммерческих ИТ-продуктов, так и стандартных решений.