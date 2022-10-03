Во вторник днем в Прикамье может потеплеть до +18 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резкое похолодание в конце прошлой недели заставило прикамцв забеспокоиться – неужели уже наступают затяжные холода? Но синоптики нас успокоили – еще немного погреемся.

- После исключительно холодных прошедших выходных эта неделя ожидается теплой, - говорит доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Нельзя сказать, что потепление будет каким-то аномальным, но оно может затянуться. Вся первая декада октября прогнозируется с температурой выше климатической нормы, в отдельные дни – сразу на 5-6 градусов.

Самым теплым днем недели будет вторник, 4 октября. Завтра ожидаются прояснения и довольно мощный вынос теплого воздуха из района Прикаспия. При этом температура днем может подняться до +16…+18 градусов.

Начиная со среды, пойдет похолодание. Пройдут небольшие дожди, и днем будет чуть выше +10 градусов.

В четверг и пятницу погода будет еще более дождливой, особенно на севере края. Возможны дожди и в Перми. Дневная температура в эти дни ожидается в пределах +8… +10 градусов.

В выходные, по предварительным прогнозам, намечается новый вынос тепла – на этот раз со стороны Западной Европы с сильным западным и юго-западным ветром. Днем в субботу и воскресенье столбик термометра при прояснениях может подняться выше +10 градусов, а на юге края достичь и +15 градусов.

Главной особенностью этой недели будут сравнительно теплые ночи, заморозков не ожидается вообще. Предполагается, что ночная температура не будет опускаться ниже +5 градусов.

Осадков будет чуть меньше нормы на юге и чуть больше – на севере края.

В целом неделя будет теплее нормы на 3-4 градуса. На следующей неделе каких-то перспектив резкого похолодания пока не просматривается.

По долгосрочным прогнозам, сравнительно теплая погода в Прикамье может простоять до середины октября. И первый снег может выпасть где-то между 15 и 20 октября, как у нас и происходило в предыдущие годы.