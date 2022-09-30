Доступ к цифровым сервисам получат жители еще 57 сел и деревень Прикамья

В ходе реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) ПАО «Ростелеком» объявило о сдаче в работу еще 13 базовых станций в Смоленской области, три из которых уже начали полноценную работу. Каждая такая вышка передает данные по радиоканалу со скоростью до 50 Мбит/с в радиусе одного километра. Это – еще один пример реализации поставленной задачи об устранении цифрового неравенства в кадом из регионов страны.

Адресный план программы строительства на 2022 год был сформирован Минцифры России на основании голосования жителей региона, проведенного во втором полугодии 2021 года на портале Госуслуг.

На портале «Госуслуги» опубликован и список населенных пунктов Пермского края, где до конца 2022 года будут в приоритетном порядке проведены сотовая связь и мобильный интернет стандарта 4G (LTE). По итогам голосования в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» доступ к цифровым сервисам получат жители 57 сел и деревень. Перечень составлен на основе выбора пермяков, принявших участие в голосовании, которое проводилось на портале в конце 2021 года.

Федеральный координатор партпроекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул важность коллегиальной работы по устранению цифрового неравенства в России и сообщил, что эксперты «Цифровой России» также примут участие в решении этих задач.

В апреле прошлого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (с численностью жителей от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 деревень, сел и поселков.

После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты «Ростелекома» для оформления договоров и выдачи сим-карт. Центр компетенций проекта - оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). Получить информацию о возможностях подключения и о проекте УЦН в целом можно в региональном разделе сайта «Ростелекома».

Директор Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Юсупов сообщил, что новые базовые станции позволят обеспечить связью примерно две с половиной тысячи человек, проживающих в отдаленных уголках Смоленщины. «Жители 13 населенных пунктов получат возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G)», - подчеркнул Руслан Юсупов.

Активная работа по проекту устранения цифрового неравенства началась в Прикамье уже в 2018 году. При этом с августа 2017 года стало возможно бесплатно пользоваться интернетом в точках доступа Wi-Fi, которые строят в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах Пермского края в рамках оказания универсальных услуг связи. Тогда, в первый же месяц после обнуления тарифов, количество интернет-сессий в регионе увеличилось на 25%. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин убежден, что наличие сотовой связи жизненно необходимо, и один из главных приоритетов регионального правительства – ее распространение в регионе. «Хочу отметить, что у нас ежегодно растет процент населения, имеющего доступ к цифровым услугам. Так, 97,5% жителей Прикамья обеспечено сотовой связью. В ближайшие три года мы должны установить всю необходимую инфраструктуру в населенных пунктах от 100 до 500 человек и продолжить снижать количество «белых пятен» на автомобильных дорогах. Связь – это не только комфорт, но и безопасность», – отмечает глава края.

Федеральный координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин сообщил, что сегодня плотная работа по устранению цифрового неравенства ведется не только в отдельных регионах, – проект рассчитан на всю Россию. «Правительство Пермского края, как и многих других регионов, активно работает над решением этой коммуникационной проблемы, совершенно не соответствующей требованиям жизни в XXI веке. Помимо вопросов жизнеобеспечения и безопасности устранение цифрового неравенства решает и другую задачу: ведь в малонаселенных и отдаленных районах растет много детей, для которых нужно создать равные возможности по развитию и получению современного образования. 85 координаторов «Цифровой России», выбранных в каждом регионе, также примут участие в работе по созданию максимально комфортных условий для реализации программы УЦН и оперативного решения возникающих проблем», - подчеркнул парламентарий.

НАША СПРАВКА

Федеральный проект «Цифровая Россия», созданный весной 2022 года, - первый проект «Единой России», чей общественный совет возглавил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Цифровизация открывает огромные возможности получения новых знаний, освоения новых профессий и развития экономики в целом, что нашло свое выражение в Народной программе партии, где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

Проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

Летом 2022 года «Цифровая Россия» начала формирование команды проекта из 85 региональных ИТ-омбудсменов. Координаторы будут заниматься не только реализацией проекта в своих регионах. Именно к ним смогут обращаться представители ИТ-сообщества за помощью в решении любых насущных проблем.

Координаторов в проект отбирали по таким критериям, как понимание принципов работы ключевых цифровых технологий и цифровой экономики, основ научно-технологической и инновационной политики. Не менее важным качеством стал опыт реализации ИТ-проектов, управленческой и общественной работы.