Прикамью передали антибактерицидные рециркуляторы воздуха для пожилых жителей

Это оборудование необходимо для геронтологического центра.

В связи с пандемией короновирусной инфекции Роспотребнадзор выпустил распоряжение. В нем содержатся рекомендации по защите здоровья граждан.

Одним из самых действенных способов, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, было признано использование оборудования по обеззараживанию воздуха - бактерицидные рециркуляторы воздуха. Там, где находятся пожилые люди, рециркуляторы следует использовать круглодично - вне зависимости от общей эпидемиологической ситуации. Особенно их важно применять, когда речь идет о совместном проживании пожилых людей в центрах медицинской и социальной помощи.

Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин передал современные антибактериальные рециркуляторы воздуха в прикамский Центр медицинской и социальной помощи людям пожилого возраста.

По мнению парламентария, в этот непростой для страны период необходимо усилить помощь старшему поколению россиян, значительная часть которых нуждается в социальной поддержке. - - В наших силах создать все условия, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно, защищенно и ни в чем не нуждались, - отметил парламентарий.

Один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин подчеркнул, что к работе в центре следует активнее привлекать волонтеров. По его мнению, запрос на такую работу у молодежи есть, главное, помочь им организоваться.

- Правительство Пермского края проводит системную работу по созданию необходимых условий для пожилых людей, проживающих в этом прекрасном современном учреждении, - подчеркнул Антон Немкин. - Однако многое могут сделать и волонтеры. Надеюсь, рециркуляторы, которые мы сегодня привезли, помогут бабушкам и дедушкам, которые так много сделали для своего региона, защитить свое здоровье.

Важнейшая цель нацпроекта «Демография» - сделать так, чтобы люди как можно дольше сохраняли привычное качество жизни и не сталкивались с ограничениями, вызванными возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Но нужно помнить не только о материальной стороне вопроса. Моральное состояние пожилых людей не менее важно для сохранения бодрости духа и, как следствие, поддержания здоровья. Поэтому в регионе создаются условия и для тех, кто хочет посвящать свое время хобби: занятия в так называемых «Серебряных университетах» - в литературных клубах, музыкальных и спортивных секциях, волонтерских объединениях - помогают гражданам зрелого возраста сохранять активность.

- Творчество, физкультура, помощь другим, экскурсии и путешествия – каждый пенсионер в регионе сможет найти то, что его больше увлекает и что поможет дольше сохранять энергию и активность, - подчеркнул Антон Немкин.

НАША СПРАВКА

25 августа 2020 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Пермский край совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным открыл новый корпус регионального геронтологического центра. Специализированное учреждение по уходу за пожилыми людьми расположено по ул. Лобвинской, 42 в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь четырехэтажного здания составляет более 6,5 тыс. кв. м. Центр может принимать 150 постояльцев.

В здании обустроены помещения для отдыха и питания, комфортный жилой блок с размещением в двухместных комнатах с удобствами. В многофункциональных зонах постояльцы могут общаться, играть в настольные игры, шить, вышивать, вязать или рисовать и др.

Как внутри, так и на прилегающей территории Центр спланирован с учетом потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями – есть места для колясок под теневыми навесами, проложены безбарьерные маршруты и оборудована площадка для занятий физкультурой на открытом воздухе.

Геронтологический центр построен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На строительство и приобретение оборудования было направлено около 320 млн. руб., в том числе 174 млн. – из федерального бюджета.