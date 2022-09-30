В больницы Пермского края был передан 51 новый автомобиль LADA Largus

Больницы Пермского края получили 51 новый автомобиль.

- Машины, которые мы передадим сегодня, являются большим подспорьем для медицинских работников, особенно для фельдшеров ФАП, - отметила Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В пятницу площадь перед Театром-Театром в Перми была заполнена новенькими авто. 51 припаркованный здесь автомобиль LADA Largus предназначался для сотрудников здравоохранения в медучреждениях Пермского края. Ключи руководителям медицинских организаций торжественно передал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ключи от легковушек торжественно передал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Региональные власти нацелены на развитие системы здравоохранения Прикамья, и обновление автопарков больниц – одно из направлений работы, - подчеркнул глава региона. - Это не последние автомобили, которые в этом году мы передаем учреждениям здравоохранения – еще 48 планируем вручить до нового года. В целом в этом году в медицинские организации региона поступает 181 автомобиль, часть из которых уже переданы.

Новые автомобили LADA Largus были закуплены в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Новый транспорт медучреждения будут использовать для привоза жителей отдаленных населенных пунктов в районную больницу, – пояснила глава ведомства. Так пациенты смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плановый осмотры. А врачи-участковые смогут добраться к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа.

Также машины будут использоваться для перевозки лекарственных препаратов и доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований.

- Все есть, круиз-контроль, мультимедиа, подогрев, кондиционер, все имеется, все прилично, в новой машине будет удобно и пациентам, и врачам, и мне самому, - доволен водитель больницы Коми-Пермяцкого круга Михаил Щукин.

Новые транспортные средства получили:

Кунгурская больница, Краевая больница им. Е.А. Вагнера (Березники), Центральные районные больницы Пермского и Бардымского округов, Нытвенская районная, Соликамская и Чайковская центральные городские больницы и другие.