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Общество30 сентября 2022 12:40

В больницы Пермского края был передан 51 новый автомобиль LADA Largus

Теперь врачи смогут быстрей добираться до пациентов, а жители отдаленных районов ездить на диспансеризацию с комфортом
Алена ОВЧИННИКОВА
Больницы Пермского края получили 51 новый автомобиль.

Больницы Пермского края получили 51 новый автомобиль.

- Машины, которые мы передадим сегодня, являются большим подспорьем для медицинских работников, особенно для фельдшеров ФАП, - отметила Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В пятницу площадь перед Театром-Театром в Перми была заполнена новенькими авто. 51 припаркованный здесь автомобиль LADA Largus предназначался для сотрудников здравоохранения в медучреждениях Пермского края. Ключи руководителям медицинских организаций торжественно передал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ключи от легковушек торжественно передал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ключи от легковушек торжественно передал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Региональные власти нацелены на развитие системы здравоохранения Прикамья, и обновление автопарков больниц – одно из направлений работы, - подчеркнул глава региона. - Это не последние автомобили, которые в этом году мы передаем учреждениям здравоохранения – еще 48 планируем вручить до нового года. В целом в этом году в медицинские организации региона поступает 181 автомобиль, часть из которых уже переданы.

Новые автомобили LADA Largus были закуплены в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Новый транспорт медучреждения будут использовать для привоза жителей отдаленных населенных пунктов в районную больницу, – пояснила глава ведомства. Так пациенты смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плановый осмотры. А врачи-участковые смогут добраться к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа.

Также машины будут использоваться для перевозки лекарственных препаратов и доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований.

- Все есть, круиз-контроль, мультимедиа, подогрев, кондиционер, все имеется, все прилично, в новой машине будет удобно и пациентам, и врачам, и мне самому, - доволен водитель больницы Коми-Пермяцкого круга Михаил Щукин.

Новые транспортные средства получили:

Кунгурская больница, Краевая больница им. Е.А. Вагнера (Березники), Центральные районные больницы Пермского и Бардымского округов, Нытвенская районная, Соликамская и Чайковская центральные городские больницы и другие.

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