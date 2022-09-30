Отец Дорофей: Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует!

Фото: monasterium.ru

Отец Дорофей, который около 10 лет был игуменом Белогорского монастыря, отправился в зону спецоперации. В военных действиях пермский священник участия принимать не будет. «Он будет молиться с нашими воинами, встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать», - сообщается в группе «Православные миряне Пермского края».

- Во время последнего наступления половина погибших со стороны ВСУ были иностранные наемники, - сказал, прощаясь с прихожанами, отец Дорофей. - Россия сейчас воюет со всем так называемым прогрессивным миром, который будет сражаться до последнего бандеровца. Не до последнего украинца, потому что есть надежда, что наши братья на Украине одумаются, осознают, на чьей стороне, за кого они сейчас воюют: за тех, кто сражался на стороне Гитлеровской Германии в карательных дивизиях СС Нахтигаль и Галичской. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует.

Отец Дорофей всегда отличался неравнодушным отношением к Родине и верой в то, что все вместе мы сможем преодолеть любые испытания. Когда начались события на Донбассе, он поделился с нашим корреспондентом:

- Вспомните историю, мы жили так всегда. Когда у России нет внешних бедствий, нет врагов, мы начинаем междоусобицу, доходим до того, что начинаем проливать кровь своих собратьев: князь шел на князя, область на область. Да, сейчас наступило трудное время, но именно оно может разбудить в нас истинных христиан. С Божьей помощью мы сможем пережить любые трудности. Сейчас наша матушка Россия мучается как роженица в муках. И в этих испытаниях она должна родить новый народ. Народ, который в своем стремлении обрести Божие царство внутри себя, неминуемо становится патриотом, любящим свое отечество, становится тружеником и хорошим чадолюбивым родителем.

- Как не испугаться этих трудностей?

- Нужно верить в святость, которая еще никогда не подводила, и работать над душой. Это рутинный, медленный процесс, но потом будто пелена срывается с очей. Человек начинает видеть то, чего раньше не видел, его душа умиротворяется. И когда впереди - сложное испытание, ты начинаешь смотреть на него с духовной точки зрения, и оно уже не кажется тебе таким страшным. Это испытание становится для тебя всего лишь очередным этапом жизни, который просто нужно пережить. Трудности - они облагораживают и возвышают человека, они делают его свободнее и сильнее.