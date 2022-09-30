Пермский край за 9 месяцев выполнил годовой план по строительству жилья

В новые дома заезжают новоселы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За девять месяцев 2022 года в Пермском крае сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в региональном Министерстве строительства. По сравнению с прошлым годом ввод жилья вырос на 152,1 процента. Как отметили в ведомстве, это новый рекорд для Прикамья. Такое количество жилья в регионе планировалось сдать только до конца года. На данный момент исполнение годового плана уже составляет 101,4 процента.

Активно в Прикамье идет строительство частных домов – площадь введенного за три квартала этого года индивидуального жилья составила почти миллион квадратных метров. Более 400 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома.

- С застройщиками ведется работа, чтобы жилищное строительство не останавливалось, - отмечал ранее министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - Министерство оказывает им содействие и консультативную помощь при разъяснении новых мер поддержки отрасли, принимаемых федеральными и региональными органами власти.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина профильные ведомства совместно со строителями и производителями материалов и техники ищут возможности для сохранения стабильности в строительной отрасли Прикамья.

Увеличение жилищного строительства – одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме федеральных программ, в Пермском крае действуют региональные программы по строительству домов для расселения жильцов аварийных зданий и детей-сирот. На расселение и ликвидацию аварийного жилищного фонда в 2022 году из федерального и краевого бюджетов была выделена рекордная сумма – 3,8 миллиардов рублей.