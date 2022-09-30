Ксилофоны, веревочный парк, шезлонги цветники. Как изменится пермская эспланада уже этой осенью

Фото: администрация Перми.

Совсем скоро пермяки получат еще один подарок к 300-летию города. Глава Перми Алексей Дёмкин пообещал, что в конце октября откроют для посещения последний обновленный квартал эспланады - тот, где стоит памятник «Героям фронта и тыла».

А пока любопытные горожане заглядывают за ограждение: какой она будет, новая эспланада? Мэр немного удовлетворил любопытство и приоткрыл завесу, выложив в соцсети снимки с комментариями:

- Здесь уже появилось много интересных локаций: детская площадка с уличными музыкальными инструментами и подвижными играми, зоны отдыха с шезлонгами и подиумом, фудкорт, тактильный сад и другие.

Вот так выглядит эспланада с высоты птичьего полета. Фото: администрация Перми.

На фото с квадрокоптера видно, что кроме центральной аллеи появились две боковых. На площади в центре, замощенной гранитом, будут проходить массовые празднования. Зимой тут зальют каток и вылепят ледяные горки.

На площадках по бокам обещают проводить ярмарки, фестивали и выставки на открытом воздухе.

Быстро перейти с одной аллеи на другую позволят множество дорожек. Они разобьют эспланаду на зоны, среди которых будет много детских. На музплощадке, например, детишки смогут поиграть на традиционном ксилофоне и его мексиканском варианте - маримбе, побарабанить на ударных инструментах, подудеть в аэрофоны. На спортплощадке - преодолеть этапы веревочного парка.

На эспланаду привезли множество саженцев. Фото: администрация Перми.

Эспланада обещает быть очень зеленой. Уже сейчас на нее привезли и рядками расставили сотни саженцев в контейнерах.

- Здесь высадят более 400 хвойных и лиственных деревьев, - заверил мэр. - Площадь цветников составит почти 3 тысячи «квадратов». Здесь появятся гортензии, флоксы, шалфей, мята, полынь, гейхера и другие многолетние цветы. В том, что эспланаду откроют в срок, - сомнений нет!