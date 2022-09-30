В «холме» на эспланаде появится туристический офис

Узнать все о достопримечательностях Перми туристы смогут на эспланаде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд земельных участков по шоссе Космонавтов будут безвозмездно переданы из муниципальной собственности в собственность Пермского края. Решение об этом было принято на заседании городской Думы. Эта земля будет использована для строительства улицы Крисанова между шоссе Космонавтов и улицей Пушкина.

- Эта территория активно развивается и застраивается, поэтому надо сделать так, чтобы люди на работу и с работы могли доехать беспрепятственно, тем более там проходит еще и гостевой маршрут, - рассказал депутат Арсен Болквадзе. - Данный проект поможет уменьшить пробки, передвигаться по городу станет удобней. Сегодня все процедурные вопросы решены и мы, по сути, ускоряем строительство и реализацию данного проекта. Надеемся, что и ввод в эксплуатацию обновленного шоссе Космонавтов состоится в сроки, обозначенные в проекте.

Также в собственность Пермского края будет передан один из «холмов» на эспланаде. В нем будет размещен информационный офис «Центра развития туризма».

- Информационный офис на эспланаде начнет работать к летнему туристическому сезону 2023 года, - ответил на вопросы депутатов директор краевого «Центра развития туризма» Константин Тиминский. - Мы ожидаем, что в связи с празднованием 300-летия Перми увеличится поток туристов. И в визит-центре будут оказывать консультационно-информационные услуги гостям города. Плюс будут разные дополнительные активности, которые помогут показать наш город и край с лучшей стороны.

- «Холм» на эспланаде был построен за счет бюджета города, - напомнил депутат Владимир Молоковских. - Почему же мы передаем его безвозмездно, а не на правах аренды?

- Подрядчик завершил основные строительные работы, но не успел приступить к отделке, - объяснила и.о. заместителя главы Перми Ольга Андрианова. - Мы расторгли контракт с ним, дальнейшие работы будут проводить краевые власти.

- Иногда по ходу жизнедеятельности меняются планы, появляются новые идеи, - прокомментировал глава Перми Алексей Демкин. - Мы не предполагали, что там будет визит-центр, но на одном из совещаний у губернатора возникла такая идея. Нам она показалась рациональной.

По итогам обсуждения гордума единогласно поддержала проект.