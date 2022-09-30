«Парму» поддержат финансово

«Парма» на протяжении трех сезонов играет в Единой Лиге ВТБ.

Депутаты Пермской городской Думы решили поддержать баскетбольный клуб «Парма» в связи с социальной значимостью этого вида спорта для жителей города.

- Баскетбол является самым популярным игровым видом спорта в Пермском крае, а пермский баскетбольный клуб показывает высокие результаты, - докладывал на заседании заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. - «Парма» на протяжении трех сезонов играет в Единой Лиге ВТБ, и в сезоне 2021 - 2022 клуб занял рекордное для себя 5-е место, хотя произошли перестановки в составе из-за того, что команду покинули игроки-легионеры.

Регулярно соревнования по баскетболу привлекают множество зрителей, это способствует популяризации идеи здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.

Депутат Геннадий Сторожев выразил сомнение, стоит ли поддерживать профессиональных спортсменов, тем более в их числе легионеры, покинувшие страну.

- На поддержку баскетбольного клуба «Парма» выделяется 80 миллионов рублей в год, - рассказал депутат Илья Власов. - Для нас важна стратегия развития клуба, а также на что конкретно будут потрачены деньги. У депутатов возникли вопросы по этому расходному обязательству, и мы пригласили президента клуба Сергея Богуславского на заседание комитета по социальной политике. Он рассказал, что большая часть средств пойдет на проведение внутренних мероприятий, матчей и на развитие спорта в нашем городе. Очень важно, что клуб делает упор на пермских спортсменов

Депутат Василий Кузнецов отметил, что баскетбольный клуб «Парма» уделяет большое внимание популяризации и развитию массового спорта

- Игроки и представители клуба регулярно участвуют в городских мероприятиях, дают возможность пермским школьникам бесплатно посещать баскетбольные матчи, - напомнил Василий Кузнецов.

Баскетбольный клуб будет делать акцент на подготовку молодежи и готовиться к возвращению на международную арену. В этом году в составе клуба много молодых игроков, в том числе пять воспитанников пермского баскетбола.

В итоге депутаты единогласно решили выделить средства на поддержку «Пармы».