Пермским трамваям добавят денег

На финансирование работы городского электрического транспорта будут направлены дополнительные средства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время пленарного заседания депутаты городской Думы рассмотрели изменения бюджета Перми. Замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин представил проект, согласно которому в 2022 году и доходная, и расходная части бюджета Перми увеличиваются на 182 миллиона рублей. Планируется, что доходы вырастут за счет земельного налога и продажи земельных участков. Также бюджетные расходы в этом году сократятся за счет переноса строительства сетей наружного освещения на будущий год. Кроме того, проект предусматривает перераспределение расходов на строительство дорожных и социальных объектов, на ремонт многоквартирных домов.

Все дополнительные средства будут направлены на финансирование работы городского электрического транспорта, расселение аварийного жилья, оценку рыночной стоимости жилых помещений и содержание муниципального жилого фонда, обустройство парковочных площадок и ремонт памятника «Героям фронта и тыла».

Контрольно-счетная палата высказала ряд замечаний по проекту изменений в бюджет. Но во время подготовки документа эти замечания были устранены.

- Размер дефицита бюджета не изменится, - рассказала первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник. - Расходную часть мы тратим на первоочередные цели. Это обеспечение работы нашего электрического транспорта, увеличиваем расходы на дополнительное образование, на благоустройство Черняевского леса. Также мы усиливаем институт территориального планирования в целях контроля за ремонтом парков и скверов, чтобы обеспечить выполнение всех работ строго в рамках проекта.

Депутат Владимир Плотников отметил, что члены рабочей группы по дорогам и благоустройству накануне заседания проинспектировали участок улицы Ленина, где в рамках подготовки к 300-летию города обновляются парки и скверы.

- Перемены впечатляют, но хотелось бы, чтобы все работы были завершены к юбилею, - сказал депутат. - Мы хотим, чтобы город был действительно в прекрасном состоянии, чтобы пермяки гордились им. Поэтому считаю необходимым выделение денег на благоустройство.

У председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина возникли вопросы по увеличению штата института территориального планирования.

- Возможно, нам стоит подумать над оптимизацией штата Департамента земельных отношений и направить этот ресурс на развитие института территориального планирования, - заметил он. - В октябре прошлого года мы увеличили штат департамента на 20 единиц. Прошел почти год, штат Департамента земельных отношений так и не укомплектован полностью, более 10 ставок остаются вакантными. Да, там есть объяснения - зарплаты низкие, но, тем не менее, расходы выросли, а информация о результатах работы в соответствии с новыми полномочиями пока отсутствует. Хотелось бы услышать первые итоги реализации, а также нужны ли эти штатные единицы.

- При рассмотрении новых проектов бюджета, а также изменений в текущий бюджет наблюдаются одни и те же замечания экспертов, в частности, нарушение сроков, - заявил депутат Владимир Молоковских. Думаю, нам необходимо проанализировать причины и нейтрализовать их.

Также он предложил просчитать минимальный бюджет города, учитывая текущую ситуацию, проанализировать, где могут произойти изменения и где стоит подстраховаться.