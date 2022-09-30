Профессору из Перми присвоено звание «Почетный кардиолог России»

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина и профессор Наталья Козиолова после вручения награды. Фото: Минздрав.

- Мне очень приятно получить столь высокое звание, хотя и несколько неожиданно, - улыбается известный пермский кардиолог Наталья Андреевна Козиолова после вручения ей Диплома почетного кардиолога РФ.

Накануне в Казани начал работу «Российский национальный конгресс кардиологов - 2022». Традиционно в первый день работы форума Президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто вручал награды с присвоением звания «Почетный кардиолог Российской Федерации».

Лучшего представителя профессионального сообщества в Российском кардиологическом обществе (РКО) выбирают каждый год. Этому предшествует длительная подготовка и отбор кандидатов. Деятельность и вклад претендентов в развитие медицинской науки в течение всего года оценивает специальная комиссия.

Почетное звание присваивается известным специалистам, внесшим большой вклад в дело оказания помощи кардиологическим больным. Оценивается личный вклад соискателя по нескольким направлениям: фундаментальные исследования, образовательная деятельность, взаимосвязь с кардиологами других стран и тесное сотрудничество по вопросам кардиологии, поддержка и воспитание молодых специалистов.

В этом году звание «Почетный кардиолог Российской Федерации» было присуждено известному пермскому специалисту Наталье Андреевне Козиоловой. Более 30 лет Наталья Андреевна является членом Российского кардиологического общества, последние 10 лет она входит в состав Президиума правления РКО.

- Приоритетным направлением деятельности кардиолога является образовательная деятельность по всей России и на Европейском пространстве, - отметили в краевом Минздраве. - Тесная профессиональная связь поддерживается с Европейским обществом кардиологов и аналогичными организациями республик постсоветского пространства: Белоруссией, Кыргыстаном, Арменией, Узбекистаном и т.д.

- Звание «Почетный кардиолог России» обычно присуждали мэтрам сообщества – людям, отдавшим много лет науке, преподаванию, как некое подведение итогов огромного и славного профессионального пути. Поэтому я несколько удивлена, что в этом году выбрали мою кандидатуру и воспринимаю это как аванс будущих профессиональных достижений. И я обязательно продолжу трудиться на этом поприще с новой силой и энергией, - отметила Наталья Андреевна.

«Комсомольская правда» поздравляет Наталью Андреевну с этой заслуженной наградой!

НАША СПРАВКА

Наталья Андреевна Козиолова - профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 ПГМУ им. Ак. Вагнера. Наталья Андреевна - один из самых авторитетных специалистов в профессиональном сообществе, автор более 200 научных публикаций, руководитель 13 кандидатских и 1 докторской диссертаций по специальности «кардиология». Наталья Андреевна является бессменным Президентом пермского краевого кардиологического общества (филиал РКО). Сегодня пермский филиал является одним из самых крупных по численности – более 300 кардиологов, занимая третье место в РФ.