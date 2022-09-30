Отопительный сезон в Перми: задачи и проблемы

Отопительный сезон в Перми начался 9 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплое бабье лето в Перми в одночасье сменилось похолоданием. Поэтому доклад о готовности к началу отопительного сезона, который заслушали во время традиционного часа депутата в городской Думе, вызвал бурное обсуждение парламентариев.

Тепло ли в пермских домах?

Напомним, с 9 сентября отопление стали включать в детских садах, школах и других объектах социальной сферы. А в жилые дома тепло начали подавать с 19 сентября. Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов сообщил депутатам Думы, что на 27 сентября отопление включено во всех объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Также батареи стали теплыми в 5052 жилых домах, что составляет 88 процентов от их общего количества.

Во время подготовки к новому отопительному сезону специалисты районных администраций выявили ряд проблем. Это отсутствие паспортов готовности многоквартирных домов, аварийные ситуации и дефекты на теплосетях. К тому же часть ТСЖ воспользовались теплой погодой и отложили начало отопительного сезона в своих домах. В итоге в адрес управляющих компаний было составлено 452 протокола об административных правонарушениях, выписано штрафов более чем на 2 миллиона рублей. А с руководством ТСЖ были проведены разъяснительные беседы.

– После наступления похолодания ТСЖ начали более активно подключать отопление, - рассказал Александр Власов.

Заслушав доклад, депутаты задали немало вопросов. В частности, почему нет тепла в тех или иных домах. С жалобами на холодные батареи к ним обращались жители округов.

- Подача тепла - это не одномоментный процесс, полный запуск системы теплоснабжения и выход на нормативные параметры осуществляется в течение 2 -3 недель с момента начала отопительного периода, - пояснил Александр Власов, отметив при этом, что часть территорий Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов расположена в низине, из-за чего здесь по техническим причинам тепло поступает в дома позже, чем в других районах.

Есть и другие причины для задержки подачи тепла. Например, в микрорайоне Владимирский к отоплению не подключены порядка 20 домов. Причиной этого стало переподключение домов микрорайона с ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9. Поэтому запуск тепла там начался только 27 сентября.

Трубы требуют замены

Каждое лето на территории города идут раскопки - ресурсоснабжающие организации где-то меняют изношенные трубы теплосетей, где-то чинят их. Но порой текущий ремонт не позволяет исправить ситуацию - и зимой на теплотрассах происходят аварии. Об этом рассказал депутат Арсен Болквадзе, отметив, что, в частности, в очень плохом состоянии находятся теплосети на улицах Чебоксарской и Ардатовской в Кировском районе.

- Там часто рвутся сети, их латают, но требуется кардинальная замена изношенных сетей, - сообщил депутат и поинтересовался, есть ли план по замене изношенных труб.

- Срок службы тепловых сетей составляет порядка 30 лет, - объяснил Александр Власов. - Инвестиционная программа, которая формируется на основе дефектной ведомости на каждые три года, предусматривает ежегодную замену около трех процентов труб, то есть примерно 70 километров сетей. Таким образом, лет через 10 износ теплосетей сократится с 60 процентов до 40.

- С 1 января Пермь перешла на новую схему определения стоимости тепла - метод альтернативной котельной. Какова ее эффективность? – поинтересовался депутат Алексей Овчинников.

Александр Власов ответил, что целей несколько:

- Для тепловых организаций - это понятное установление тарифа, для властей - привлечение инвестиций, а для населения - уменьшение количества аварий.

Напомним, «альтернативная котельная» - метод расчета цены на тепловую энергию, при котором тариф определяется, исходя из стоимости тепла, которое вырабатывала бы котельная, стоящая рядом с домом. На основе затрат, необходимых для ее строительства и обслуживания, и утверждается предельный уровень тарифа, дороже которого продавать тепло нельзя. Предполагается, что этот новый метод позволит привлечь инвестиции в сферу теплоснабжения, улучшить качество сетей и оборудования.

Также депутаты задавали вопросы о бесхозных сетях, снижении теплопотерь на магистральных трубопроводах и возможности использовать для отопления жилых домов резервные котельные.

- Администрация отчиталась о том, как велась подготовка к отопительному сезону, как происходит взаимодействие с управляющими организациями и поставщиками ресурсов. В городе нынче был большой объем работ на сетях, много раскопок, не все объекты еще закончены. Депутаты отметили, что по каждому такому адресу нужен контроль. По социальной сфере на сегодня вопросов нет, по жилым домам - тепло пущено, процесс регулировки систем продолжается, - резюмировал итоги обсуждения председатель городской думы Дмитрий Малютин.