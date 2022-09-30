Вакцинироваться, заниматься любимым делом и получать удовольствие от жизни

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1 октября мы будем отмечать День пожилого человека. И это повод поговорить о том, как защитить здоровье наших любимых бабушек и дедушек в сезон простуд и очередной волны ковида. Ведь пожилые люди старше 65 лет - это самая большая группа риска. Также опасаться инфицирования стоит пациентам с хроническими заболеваниями системы кровообращения, злокачественными образованиями и сахарным диабетом.

- В пришедшую к нам волну COVID-19 по большей части циркулирует вирус «омикрон», - объясняет главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Ксения Лысковцева. - И опасность сегодняшнего ковида в том, что вирус поражает систему кровообращения. А вследствие повышенного тромбообразования возникает риск инфарктов и инсультов. Также поражаются органы дыхания, и может наступить фиброз легочных тканей. А после перенесенной пневмонии пациенту потребуется длительный восстановительный период.

Еще после болезни у человека могут обостриться хронические заболевания. Следующая опасность ковида в том, что у некоторых пациентов наблюдаются нарушения со стороны эмоциональной сферы: возникает депрессия, наблюдается снижение памяти и внимания. Врачи отмечают, что все эти тяжелые последствия могут возникнуть и при бессимптомном течении болезни.

- Находясь в местах массового скопления людей, лицам 65+ не стоит забывать про средства индивидуальной защиты, - говорит доктор. - Особенно велики риски встретиться с инфекцией в лечебных учреждениях. При первых симптомах заболевания никогда не стоит заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу.

Если человек уже переболел, то чтобы понять, как коронавирусная инфекция сказалась на организме, рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это могут также те, кто не имеет официально подтвержденного заболевания. Нередко случается, что человек перенес ковид бессимптомно или не обращался за медицинской помощью.

Тем, кто еще не успел ревакцинироваться, необходимо обязательно это сделать. Вакцинация доступна во всех поликлиниках Пермского края. Иммунизация снижает риск инфицирования и развития тяжелого течения болезни, а также возникновения осложнений. Вакцинироваться нужно против гриппа, коронавирусной и пневмококковой инфекций.

По правилам вакцинации при однократном посещении поликлиники человека можно привить двумя видами вакцин. Можно сочетать грипп и коронавирусную инфекцию или грипп и прививку против пневмококковой инфекции.

Вакцинация от пневмококковой инфекции рекомендована лицам 65+, пациентам, страдающим заболеваниями органов дыхания, тем, кто перенес инфаркты и инсульты либо имеет большое количество контактов: работники общественного транспорта и медицины.

- Пожилым людям в период подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19 необходимо не допускать обострения хронических заболеваний и держать под контролем уровень артериального давления, сахара и холестерина, - советует Ксения Лысковцева. - А еще испытывать больше положительных эмоций, заниматься любимым делом и получать удовольствие от жизни!