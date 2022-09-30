Как сделать пермские школы и сады безопасными для детей?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Керчь, Казань, Пермь, Ижевск… Сценарий этих трагедий повторяется с шокирующим постоянством: бывший выпускник берет в руки оружие и идет в школу или вуз - убивать любого, кто попадется ему на пути.

Почему вооруженных преступников тянет именно в учебные заведения? Что сделано для того, чтобы защитить наших детей? И как избежать подобных трагедий в будущем? С этими и другими вопросами по безопасности в пермских школах мы разбирались с чиновниками, психологами и представителями охранных структур.

Школа - это резонанс

Стрельбу в 88-й школе Ижевска устроил 34-летний Артем Казанцев. Он надел черную футболку со свастикой и балаклаву, взял два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, зашел в школу, убил охранника и отправился расстреливать невинных детей и педагогов. Погибли 17 человек: шесть взрослых и 11 детей, более 20 ранены. Потом налетчик покончил жизнь самоубийством.

Казанцев - бывший выпускник этой школы. Жил в соседнем доме, состоял на учете и был инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию. Он нигде не работал, жил на пособие и днями играл в «стрелялки». Почему спустя долгие годы мужчина отправился убивать в родную школу?

- Школа - это целых 10 лет жизни человека, а все проблемы во взрослой жизни идут из детства, - объясняет пермский психолог Людмила Кочкаева. - Что происходило с ним за школьными стенами? Внешне вроде все пристойно: замечательные учителя, хорошие психологи, одноклассники… Но внутри школы всегда идет ломка. И такие люди всю жизнь помнят, как его кто-то унизил, ударил или оскорбил.

Причем «Бекмансуровы» и «Казанцевы» не появляются из ниоткуда. Они живут среди нас, ходят по улицам и магазинам, ездят в общественном транспорте и долго вынашивают эту идею. А еще они непринятые в общество одиночки, у которых нет даже значимого взрослого.

- Вторая причина, по которой эти люди идут в школы, - это резонанс, который вызовет случай в обществе, - объясняет психолог. - Пойти на завод? Да тебя на проходных не пропустят. В офис? Там везде видеонаблюдение и взрослый клерк легко может дать отпор. А дети - они самые незащищенные!

Охранник с оружием запрещен законом

- Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы №88 в Ижевске, - сразу после случившегося сказала начальник Департамента образования администрации Перми Анна Деменева. - Этот случай требует от нас не снимать особое внимание с безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов.

Однако сразу после ижевской трагедии соцсети вскипели: «Родители опять оправляют детей учиться на свой страх и риск», «Поставьте в школах вооруженную охрану!» Тревога родителей естественна и понятна. Выясняем, что сделано в пермских школах для предотвращения подобного, ведь о таких ЧП мы знаем не понаслышке.

- Мы столкнулись с этим во время событий в 127-й школе, - говорит заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, он возглавляет блок «Социальная сфера». – После этой трагедии в школах были усилены меры безопасности. Охраной школ теперь занимается лицензированная организация, введено видеонаблюдение, закрыт весь периметр учебного заведения, вход осуществляется только по карточкам, постоянно проводятся инструктажи и тренировки, чтобы повысить бдительность охранников. Подозрительных людей на территорию не пускают. Во всех школах есть кнопки тревожной сигнализации, сигнал поступает в Росгвардию. Также мы занимаемся профилактикой: пытаемся через социальные сети выявить тех ребят, у которых есть какие-либо наклонности.

Чиновник объяснил, что поставить вооруженную охрану в школах, как это предлагают сейчас многие встревоженные родители, запрещено законом.

- Тем более всегда остается человеческий факт: и сам вооруженный охранник может оказаться не совсем адекватным, - говорит Алексей Грибанов. - К каждому охраннику в душу не залезешь, мало ли что ему привиделось, а у него доступ к оружию. Так он может натворить бед в разы больше.

В краевом Минобре нам пояснили, что проверка безопасности школ проводилась перед 1 сентября. Сейчас пройдет внутренняя проверка безопасности. Уберегут ли действующие меры школьников от возможной агрессии?

- Все, что делается для безопасности детей, я перечислил ранее, - продолжает замглавы Перми. - Мы делаем все для того, чтобы минимизировать риски. Также главное, чтобы те, кто находится рядом с такими людьми, не был равнодушен и помогал выявлять их до того, как произойдет трагедия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чего не учитывает нынешняя система охраны?

- Вообще-то безопасность определяется качеством общества, - говорит член президиума Федерального координационного центра руководителей охранных структур Андрей Козеев. - Но если говорить о технических проблемах, охрана школ и вузов должна выглядеть иначе, чем сейчас. Трагедия в Ижевске подтвердила пробелы в системе безопасности учебных заведений. Какой она должна быть в идеале?

На периметр школьной территории, защищенной охраной с сигнализацией, нужно вынести будку охранника. Второй охраняющий находится внутри помещения за пультом и следит с помощью видеокамер, в том числе за происходящим снаружи. Это может быть девушка-оператор.

Входная дверь должна быть оснащена электронным запором. В случае опасности вход запирается, тогда хотя бы находящиеся в здании оказываются защищены.

Вместо хлипких турникетов, которые несложно перескочить, следует установить надежные. Например, ростовые роторные, которые вахтер может заблокировать нажатием педали.

Разумеется, и будка, и пульт охраны должны быть оборудованы бронированным пуленепробиваемым стеклом. У охранника должно быть в запасе 2 - 3 минуты, чтобы нажать тревожную кнопку.

Может быть, стоило бы разработать для классов и кабинетов надежные двери со специальными замками, которые невозможно выбить выстрелом. Допустим, они могут быть снаружи деревянными, но с металлической прослойкой внутри, чтобы не походить на тюремные, но задерживать пули.