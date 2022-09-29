В профильных школах при вузах в Пикамье учатся 200 школьников из 12 муниципалитетов

Фото: краевой Минобр.

С 1 сентября в Перми открылись три профильных школы при пермских вузах – в них поступили 200 десятиклассников из Прикамья.

На занятиях в одной из этих школ – при ПНИПУ – побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В политехническом университете для профильного учебного заведения отвели крыло корпуса, расположенного на комплексе студгородка на правом берегу Камы. В помещениях оборудовали 8

кабинетов - по химии, физике, информатике и другим предметам. К услугам учеников школ также университетские лаборатории, спортивный зал и бассейн политеха.

Фото: краевой Минобр.

Губернатор посетил урок физики, побывал на факультативе китайского языка. После уроков на площадке дискуссионного клуба он пообщался с ребятами.

Учащиеся отметили: им нравится, что они уже с 10 класса будут погружены в университетскую жизнь, пообещали активно участвовать в вузовских олимпиадах, за которые назначаются дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Фото: краевой Минобр.

Дмитрий Махонин подчеркнул: в Пермском крае делается много для того, чтобы жить, учиться и работать в нем было модно, престижно и комфортно. Для этого строятся культурно-развлекательные, спортивные объекты, создаются современные пространства для активного досуга и отдыха, для занятий спортом.

Затем обсуждать тему организации обучения в профильных школах при вузах продолжили на заседании правительства Пермского края.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина напомнила, что с 1 сентября помимо политехнического университета, профильные школы открылись также при Пермском классическом университете и Высшей школе экономики. В них - семь профилей подготовки, которые соответствуют приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы региона. Это - инженерный, физико-математический, гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, технологический и социально-гуманитарный профили.

В этом году в профильные школы зачислили 200 десятиклассников из 12 муниципалитетов Пермского края (а всего было подано 400 заявлений на поступление). Учится в них будут школьники из Пермского, Верещагинского, Ильинского, Гремячинского, Губахинского, Юсьвинского, Ординского, Нытвенского округов, Березников, Кунгура и Краснокамска. В следующем учебном году планируется принять в профильные школы еще 225 десятиклассников.

- В новых профильных школах ребята будут не только проходить углубленное изучение отдельных предметов с преподавателями вузов, их ждет профориентационная работа, научно-исследовательская и проектная деятельность, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Мы верим, что нам удастся создать эффективную модель обучения, и выпускники профильных школ будут делать выбор в пользу высших учебных заведений нашего края.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что необходимо развивать это образовательное направление. А также - широко освещать возможность обучаться в профильных школах для старшеклассников не только из Перми, но и из других территорий края.

Губернатор поручил региональному Минобру проработать возможность открытия таких профильных школ при других вузах региона. По его словам, это позволит повысить качество образования, и уже со школьной скамьи будут готовиться кадры для промышленности и предприятий региона.