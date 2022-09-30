В Прикамье на поддержку крупных инвестпроектов в сфере АПК могут направить более 500 миллионов рублей

Фото: Агропредприятие "Заря Путино".

В Пермском крае поддерживают развитие сельскохозяйственных предприятий все уровней – от начинающих фермеров до крупных животноводческих комплексов.

При поддержке краевого Минагро сельхозпредприятия Прикамья регулярно получают субсидии на возмещение до 50 процентов затрат на реализацию крупных инвестпроектов. Ожидается, что в этом году объем такого субсидирования может превысить 500 миллионов рублей.

Один из флагманов АПК региона – ООО Агропредприятие «Заря Путино» - посетил в рамках рабочей поездки в Верещагинский городской округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На этом предприятии используют самые современные технологии и постоянно нацелены на развитие. К примеру, именно здесь на фермах появились первые в Прикамье роботы-дояры.

Как и прочие сельхозпредприятия края, «Заря Путино» пользуется поддержкой краевых властей. В прошлом году эта компания получила из консолидированного бюджета более 76 миллионов рублей в виде компенсаций затрат по разным направлениям, в этом году господдержка составила уже 79,5 миллиона рублей.

Так выглядит современный зерносушильный комплекс. Фото: Агропредприятие "Заря Путино".

Сейчас здесь строится молочно-товарный комплекс на 3,7 тысячи голов, его возведение будет проходить в три очереди. Объемы производства молока в итоге могут значительно вырасти - сейчас здесь содержится 4,2 тысячи голов крупного рогатого скота. В прошлом году тут произвели без малого 16 тысяч тонн молока. Причем, продукция в первую очередь поставлялась на молкомбинаты нашего региона.

- В рамках первого этапа строительства нового товарно-молочного комплекса мы планируем до конца года завершить возведение коровника на 1,2 тысячи голов, - рассказал директор ООО Агропредприятие «Заря Путино» Армен Киракосян. - Общая стоимость возведения комплекса - около 2 миллиардов рублей. При реализации инвестпроекта используются собственные и привлеченные средства. В дальнейшем рассчитываем получить господдержку на возмещение части затрат по реализации проекта. Полученные средства затем направим на другие проекты.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что агропредприятие «Заря Путино» – один из флагманов молочного производства в Прикамье.

- Впечатляет, что реализация самого масштабного проекта по производству молока в регионе будет завершена уже в следующем году, - отметил Дмитрий Махонин. – В результате реализации инвестпроекта агропредприятие значительно нарастит объемы выпуска молока и, что очень важно, откроет около 60 новых рабочих мест, треть из которых появятся уже в этом году. Мы готовы и дальше поддерживать подобные значимые инвестпроекты наших предприятий.

- Мы ожидаем, что в этом году сумма субидирования инвестпроектов в сфере АПК превысит 500 миллионов рублей, - отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. – Это компенсация тех затрат, которые были понесены инвесторами при создании новых животноводческих и птицеводческих комплексов или их модернизации. В этом году в Прикамье планируем поддержать порядка 60 таких проектов. Реализация инвестпроектов в сфере АПК позволяет агропредприятиям Пермского края увеличивать объемы производства, обеспечивая продовольственную безопасность региона и создавая новые рабочие места.