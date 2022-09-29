Молодой эпидемиолог рассказала о работе после выпуска из университета

Фото: Минздрав Пермского края

Заключение договоров о целевом обучении помогает обновлению кадрового состава медработников Куединской ЦРБ. Национальный проект «Здравоохранение» создан, чтобы ликвидировать кадровый дефицит отрасли и повысить престиж профессии врача. Важную роль в привлечении медицинских кадров в больницы Прикамья играет практика заключения целевых договоров.

Молодых специалистов привлекает региональная программа «Медицинские кадры Пермского края». Она предусматривает компенсации в размере 2 млн руб. И федеральная программа «Земский доктор».

Сейчас в Куединской ЦРБ работают 43 врача и 161 сотрудник со средним медобразованием. Укомплектованность штатных врачебных должностей - 67,9%, среднего медицинского персонала – 81,7%. А значит, медучреждению необходимы новые кадры. На данный момент Куединской ЦРБ нужны врач участковый терапевт, врач-терапевт, врач-офтальмолог, врач-онколог, врач психиатр- нарколог, врач-фтизиатр, стоматолог-хирург, врач функциональной диагностики, врач-психиатр, заведующий ФАП- фельдшер.

«Каждый год при поддержке краевого Минздрава медучреждение заключает договоры об обучении в рамках подготовки целевых специалистов и ординаторов. В нынешнем же году целевик, закончив обучение по программе специалитета, заключил целевой договор с Куединской ЦРБ на обучение в ординатуре по специальности «хирургия». По программе «Медицинские кадры Пермского края» в Куединскую ЦРБ были трудоустроены врач-стоматолог и врач-эпидемиолог. А по программе «Земский фельдшер» была принята на работу фельдшер в Бикбардинский ФАП. В следующем году мы планируем трудоустроить после окончания специалитета и ординатуры 4 докторов: участкового врача-терапевта, участкового врача-педиатра, врача-терапевта и офтальмолога. Очень ждем этих специалистов», - рассказала Елена Шалыгина, главврач Куединской центральной районной больницы.

Врач-эпидемиолог Валерия Шарафисламова переехала в Куеду из Башкирии. Она окончила ПГМУ и осталась работать в Пермском крае. Теперь она - участник программы «Медицинские кадры Пермского края». И уже приступила к работе.

Как говорит молодой доктор, «коллектив медучреждения встретил ее очень хорошо. Освоиться ей помогает врач-эпидемиолог, работавшая до нее и сейчас ушедшая на заслуженный отдых.

С медициной в семье Валерии не был связан никто. С 4 класса девушка хотела стать врачом. Но когда бывала в поликлинике, всегда удивлялась: да что же так много народу-то? Все лечатся и лечатся, лечатся и лечатся, а меньше пациентов у врачей не становится.

Позже Валерия узнала слово «профилактика»: направление медицины, позволяющее обеспечить высокое состояние здоровья граждан и предупредить возникновение болезней. Захотелось научить людей ответственно относиться к себе и своему организму, донести до каждого человека идеи ЗОЖ, объяснить, что такое вакцинация и как она способна спасти нас от самых тяжелых недугов.

«Мысль «болезнь легче предотвратить, чем лечить» - не нова, но она очень правильная! А начинать пропаганду ЗОЖ необходимо с детей, с подростков», - рассуждает эпидемиолог.

Поэтому молодой специалист планирует не только работать в больнице, но и выходить в школы Куеды с лекциями, чтобы беседовать с учениками, просвещать их в сфере ЗОЖ и донести до подрастающего поколения мысль, что здоровье надо беречь смолоду.

«Дети в маленьких городках, в деревнях растут без должного просвещения на эти и другие важные темы. Хочу говорить с подростками о вреде наркотических веществ, со школьниками начальных классов - о пользе прививок, а с девочками–старшеклассницами обсудим актуальные вопросы полового воспитания», - делится планами Валерия Ивановна.

Приехала в Куеду Лера не на пустое место: медучреждение предоставило девушке двух-комнатную служебную квартиру. Ее она сможет приватизировать, проработав в Куединской больнице не менее 8 лет. По программе «Медицинские кадры Пермского края» молодой врач получит 2 млн. руб. В предоставленной молодому доктору квартире они с мужем, который также планирует в ближайшее время переехать в Куеду, сделали ремонт.

На новом месте Лере нравится. А когда что-то идет не так, она говорит себе: «Если есть планы и мечты, их надо осуществлять. Не надо сдаваться!». Девушка уверена, что каждый врач должен быть самоотверженным, готовым посвятить свою жизнь во благо людей. Постоянно учиться, набираться опыта, уметь слушать и слышать пациента.