Жилье в Пермском крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми состоялся Совет глав муниципальных образований и городских округов Пермского края. О выполнении программы по расселению из ветхого и аварийного жилья доложили главе региона Дмитрию Махонину.

«Реализацию проектов по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья и все связанные с этим поставленные задачи регион выполняет с опережающим темпом. По темпам расселения Пермский край входит в пятерку регионов. С момента реализации программы в новое жилье уже переехали 24 тыс. жителей региона. В ближайшей перспективе предстоит переселить еще 14 тыс. человек», - заявил Дмитрий Махонин.

Между тем, план 2022 года в регионе выполнен на 77%. Эти итоги вызывают большую озабоченность у краевых властей.

По мнению губернатора, главная задача сегодня заключается в строительство нового жилья на территориях, где практически вторичного жилья уже не осталось. Основанием для развития территорий является переселение на месте проживания именно в новое жилье.

Ситуацию с выполнением национального и регионального проектов по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в регионе рассказала заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх.

«Тема ликвидации ветхого и аварийного жилья остается очень важной. Объем аварийного жилищного фонда приближается к 1 млн квадратных метров. В этом направлении необходимо сохранить набранный в регионе темп», - отмечает Фаина Минх.

В 2019-2024 годах в рамках реализации существующих программ планируется расселить около 600 тыс. квадратных метров, переселить 40 тыс. человек. В настоящий момент расселено 369 тыс. квадратных метров, переселено около 24,5 тыс. человек или 61%.

На территории края действуют два проекта по ликвидации аварийного фонда – национальный и региональный. В рамках регионального проекта предстоит расселить 105 тыс. кв. метров, на текущий момент расселены 81,3 тыс. кв. метров.

Нацпроект проект позволит в Пермском крае расселить 453,6 тыс. кв. метров жилья, общее финансирование составляет 21,88 млрд рублей. При этом, Пермский край в 2022 году взял повышенное обязательство завершить расселение аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» на год раньше. Те граждане, которых предстояло переселить в 2025 году, теперь подлежат переселению на 2-3 года раньше.

Программа нацпроекта состоит из пяти этапов. По словам Фаины Минх, первые два за 2019-2021 годы уже завершены и к ним вопросов нет. В 2022 году идет реализация третьего этапа, по которому предстоит расселить 91,7 тыс. кв. метров жилья, план выполнен на 77% от плана. В Минстрое Пермского края уверены, что до конца года получится достичь 100-процентного результата.

Четвертый этап стартовал в январе 2022 года и будет завершаться в 2023 году. Контрактация в его рамках составляет 70%. До конца декабря эта цифра должна быть не менее 90%. В его рамках уже ведется строительство, поэтому ряд граждан переселят из аварийного жилья в 2023 году.

Пятый этап должен стартовать в 2023 году и завершиться 31 декабря 2024 года. Сейчас по нему законтрактовано 61% финансирования. Большой объем средств был получен Пермским краем в качестве опережающего финансирования. Особенностью пятого этапа является то, что граждане будут переселяться в новое жилье – около 120 тыс. кв. метров. Для выполнения этой задачи предстоит осуществить своевременное заключение договоров подряда, чтобы вовремя ввести все объекты в эксплуатацию.

До этого времени все муниципалитеты края должны завершить программу по ликвидации аварийного и ветхого жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года.

По мнению Фаины Минх, сегодня муниципалитеты обладают полным объемом средств, чтобы заключить 100% всех контрактов в рамках нацпроекта; 33 тыс. кв. метров из запланированных 180 тыс. кв. метров к переселению в 2024 году уже переселены опережающими темпами.

«В ближайшие три месяца ряду глав муниципальных образований необходимо усилить контроль за реализацией проекта», - дал поручение губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Среди главных целей и задач, поставленных перед органами самоуправления края, до конца 2022 года значатся: по этапу 2021-2022 годов обеспечить полное переселение до 31 декабря 2022 года; по этапу 2022 года – заключить контракты для обеспечения жилищных прав граждан на 90% от общей площади аварийного жилья; этапу 2023 года – заключить муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков в целях переселения граждан из жилищного аварийного фонда в 100-роцентном объеме от плана до 1 ноября 2022 года; этапу 2022-2023 годов – заключить в полном объеме соглашения о возмещении за изымание жилых помещений у собственников до 15 декабря 2022 года.

«Все средства на выполнение поставленных задач в бюджете края есть», - заверили в региональном Минстрое.

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