Команда силачей из Пермского края завоевала Кубок чемпионов во Всероссийском турнире «Самый сильный на селе!»

Прикамье - чемпион! Фото: краевое Минагро.

Этим летом Наталье Шолковой из Култаево и Матвею Сачкову из Кукуштана уже вручали медали - они уверенно победили на отборочном этапе Всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе!» Проходил он в селе Лобаново в рамках Межрегиональной специализированной выставки-форума «Прикамский Агрофест - 2022».

Победить было нелегко - пришлось переносить увесистое коромысло, кантовать большие покрышки, поднимать и удерживать тяжеленные предметы.

Сразу после этой победы ребята начали готовиться к финальному этапу турнира. Ведь им предстояло соревноваться с самыми выдающимися силачами из 35 регионов страны, которых определили из более чем 2000 экстремальных сельских спортсменов.

Прогуливались со штангой, буксировали УАЗ

И вот, наконец, в Москве на базе РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева стартовал финал Всероссийского турнира «Самый сильный на селе»!

Упорные тренировки не прошли даром. Вот ведущий предлагает сельским спортсменам показать себя в фермерской прогулке - пробежать с импровизированной штангой-коромыслом. И прикамцы сразу завоевывают лидерство. В перетягивании каната они - также в числе лидеров. А вот они страгивают с места и катят автомобиль УАЗ - фермеры ко всему должны быть готовы. И тоже показывают выдающееся время.

Жюри и судьи беспристрастны, поблажек они никому не дают - судит соревнования восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

Наконец, все экстремальные этапы позади. Настает торжественный момент - прославленный российский тяжелоатлет объявляет финальные результаты: «Кубок чемпионов завоевала команда силачей из Пермского края!»

Наталья и Матвей под аплодисменты болельщиков поднимаются на верхнюю ступеньку подиума. Вторую и третью - занимают силачи из Новосибирской области и Ставропольского края.

- Мы благодарны всем, кто нас поддерживал! - говорят победители.

Им вручают заслуженные медали чемпионов турнира. В их честь исполняет танец арт-группа поддержки.

Берет микрофон и поздравляет лидеров Всероссийского турнира «Самый сильный на селе!» директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина. Она отмечает, что этот проект продвигает идеологию здорового образа жизни, что необходимо для повышения качества жизни в сельской местности.

Первое место у нас! Фото: краевое Минагро.

Важно развивать сельские территории

Эти соревнования проходили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации совместно с общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация силового экстрима России».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал важность реализации программ для улучшения качества жизни в территориях в Пермском крае.

- Мы с вами обязаны сделать все, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона, - подчеркивал Дмитрий Махонин. - Одним из инструментов достижения этой цели является госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», на реализацию которой в Прикамье из бюджетов всех уровней выделяются значительные суммы. Важно, чтобы муниципалитеты использовали все имеющиеся возможности на благо жителей.

По данным краевого Минагро, в сельских районах нашего региона сейчас проживает более 616 тысяч человек. Как подчеркнул глава краевого Минагро Павел Носков, одно из приоритетных направлений деятельности краевых властей - улучшение жилищных условий в сельской местности.

В следующем году отборочные турниры в регионах пройдут с мая по июль в рамках региональных сельских мероприятий, и прикамские сельские спортсмены рассчитывают вновь показать на них достойный результат.