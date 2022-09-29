Врачи ЛОР-службы Краевой детской клинической больницы проводят шесть тысяч операций в год

В операционной маленькой пациентке удаляют аденоид. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

29 сентября отмечается Всемирный день оториноларинголога. Несмотря на свой профессиональный праздник, ЛОР-врачи Краевой детской клинической больницы проводят плановую операцию. На операционном столе – девятилетняя девочка. Разросшиеся аденоиды мешали ей нормально дышать и спать, по ночам случались остановки дыхания.

- Это стандартная эндоскопическая операция, которая проводится современным методом, с использованием лазерной технологии, - объясняет главный внештатный детский оториноларинголог Минздрава Пермского края, детский врач-оториноларинголог ЛОР-отделения №1 Краевой детской клинической больницы Александр Шишкин. – В результате оперативного вмешательства аденоид был полностью удален. И это самая часто встречающаяся операция у наших маленьких пациентов. Мы проводим их около двух тысяч в год.

А всего врачи-оториноларингологи КДКБ ежегодно выполняют около 6000 операций ЛОР-органов с патологией разной степени.

В ЛОР-отделении КДКБ высококвалифицированную помощь могут получить дети от 0 до 14 лет. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В КДКБ работают два отделения оториноларингологической службы на 80 коек. При поддержке краевых властей здесь постоянно внедряются новые методики. В том числе рамках нацпроекта «Здравоохранение» больница была оснащена современным оборудованием, которое активно используется при проведении операций детям со всего Пермского края. Специализированная медтехника удобна для работы врачей, гарантирует надежность и высокую точность проведения операций.

- Сейчас у нас проводится несколько видов уникальных операций, которые еще несколько лет назад делали только в федеральных центрах Москвы и Питера, - говорит Александр Шишкин. - В течение трех последних лет благодаря сильному организатору Ирине Валерьевне Гашеевой (заведующей ЛОР-отделением №1 КДКБ, – Ред.) мы ввели эти методики у нас в больнице. У нашей команды было огромное желание сделать что-то новое, к тому же к нам поступило высокотехнологичное оборудование, специалисты прошли обучение и теперь мы выполняем операции по исправлению различных патологий.

В ЛОР-отделении КДКБ высококвалифицированную помощь могут получить дети от 0 до 14 лет с врожденными патологиями. К примеру, у ребенка с рождения не был заложен орган или не сформирована часть полости носа. Врачи-оториноларингологи в ходе технически сложной операции формируют хоаны.

Врачи-оториноларингологи КДКБ ежегодно выполняют около 6000 операций ЛОР-органов. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Также у детей существуют хронические патологии уха и если их не лечить – это приводит к тяжелым последствиям вплоть до глухоты. Сейчас таким ребятам оказывается необходимая медпомощь в нашем регионе.

К примеру, на днях из ЛОР-отделения выписалась трехлетняя девочка, у которой происходит разрастание папиллом в гортани и случались частые рецидивы. Так, на фоне проводимого лечения специалисты отмечают значительное улучшение течения заболевания, ребенок стал нормально дышать, количество рецидивов уменьшилось до одного раза в год, также малышке подобрали подходящую противовирусную терапию.

И ЛОР-врачи КДКБ не останавливаются на достигнутом, а продолжают искать сферы, в которых будут развиваться дальше.