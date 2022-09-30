Грани Дягилева. В Перми создали 3D модель памятника Сергею Дягилеву

Старые здания всегда привлекают внимание – их интересно рассматривать, представляя, как в них жили семьи много десятилетий назад. Кажется, что в них есть какая-то тайна. Порой так оно и есть.

В центре Перми, на Сибирской, 33, находится гимназия, которая носит имя знаменитого импресарио, открывшего миру русское искусство – Сергея Дягилева. В этом старинном доме он провёл детство. Не все знают, что стены этого небольшого одноэтажного здания скрывают…памятник Дягилеву. Да, самый настоящий памятник, который создал знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный. Его гениальные монументальные произведения находятся сейчас в России и в крупнейших городах мира: в США, Египте, Швеции и Ватикане.

История сама по себе удивительна – известного скульптора каким-то образом уговорил взяться за дело в 2004 году бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов. До этого Неизвестный о Дягилеве практически ничего не знал. Возможно он согласился, потому что почувствовал с ним что-то общее, ведь оба добились больших высот за границей, укрепляя славу русского искусства. Над скульптурой Эрнст Неизвестный работал несколько лет в Нью-Йорке. Памятник, как и все работы Неизвестного, получился монументальным – высотой более четырёх метров и весом порядка шести тонн. Можно себе представить, как трудно было переправить его через океан, а потом привезти в Пермь.

Но в Перми возникла ещё одна проблема. Нужно было найти для него место, но это оказалось не таким простым делом. И причина – в материале, из которой изготовлен памятник. Патинированная бронза боится влаги, поэтому на открытом воздухе его устанавливать нельзя. В итоге памятник решили поставить в доме, где Дягилев провёл своё детство – на Сибирской, 33. Чтобы разместить такую большую скульптуру в актовом зале гимназии, пришлось разбирать крышу и укреплять фундамент. Памятник установили в 2007 году, к 135-летию великого импресарио во время фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». Однако увидеть эту скульптуру могли не все.

«АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровали памятник и создали его 3D модель на сайте «Неизвестный Дягилев» (dyagilev.perm.aif.ru/3d-model-pamyatnika). Теперь каждый из нас может детально рассмотреть скульптуру великого Дягилева. Эрнст Неизвестный, как и во всех своих работах, зашифровал некие образы, связанные с великим импресарио. Точного описания их нет, мы можем только догадываться, что они означают. Что-то можно «прочитать» довольно легко, что-то приводит к разным толкованиям.

Цветы

Если обойти памятник, то можно увидеть на всех его гранях цветы. Это можно объяснить тем, что цветочные орнаменты были широко распространены в эпоху модерна, эпоху, когда начинали своё триумфальное шествие «Русские сезоны». На скульптуре не раз изображены каллы. Название этих цветов в переводе с греческого означает «красивый». Благодаря периоду цветения, белому цвету и бутону в форме трубы, который символизирует триумф они стали означать чистоту, воскрешение и вечную жизнь. Также они считаются цветами невесты.

На памятнике также можно разглядеть орхидеи – говорят, что их очень любила знаменитая балерина Анна Павлова. Как известно, она сотрудничала с Сергеем Дягилевым недолго, но её вклад в балетное искусство неоценим.

Вацлав Нижинский, «Призрак розы»

Один из тех образов, которые легко прочитать на скульптуре, – это образ Вацлава Нижинского в одноактном балете «Призрак розы» (или «Видение розы»). Танцовщик удивительной грации – при жизни его называли человеком-птицей, человеком-бабочкой – жил танцем. Дебютировал он в 15-летнем возрасте в спектакле балетмейстера Михаила Фокина, который позже не раз ставил балеты для «Русских сезонов». В «сезонах» Нижинский дебютировал в 1911 году в балете «Призрак розы». И сразу же стал звездой.

Серж Лифарь, «Икар»

На одной из граней памятника можно увидеть человека с крыльями. Любой, кто знаком с мифологией, тут же вспомнит образ Икара, страстно желавшего летать. Балет «Икар», поставленный через много лет после смерти Дягилева, считается одной из вершин творчества знаменитого танцовщика Сержа Лифаря. Лифарь – личность для «Русских сезонов» очень важная. Ученик сестры Вацлава Нижинского, Брониславы, он в 1923 году вошёл в труппу Сергея Дягилева и быстро занял в ней лидирующее место, исполняя заглавные партии. После смерти импресарио он стал знаменитым балетмейстером, создав новое направление в балете — неоклассицизм. Благодаря ему академический танец приобрел новые модерновые черты.

Ида Рубинштейн, «Клеопатра»

В образе экзотической танцовщицы легко читаются черты древнеегипетских рисунков. Можно предположить, что здесь зашифрована балерина Ида Рубинштейн в роли Клеопатры в одноименном балете по поэме Пушкина (сначала спектакль назывался «Египетское ночи»). В спектакле танцевали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, выступавший не только как танцор, но и как балетмейстер. Роль Клеопатры предложили ученице Фокина Иде Рубинштейн, хотя она тогда считалась непрофессиональной танцовщицей. Но её взяли и не ошиблись. Это был триумф.

Анна Павлова, балерина-«Стрекоза»

На одной из граней памятника можно увидеть балерину с крыльями, как у стрекозы, за спиной. Это очень яркий образ, отсылающий к приме русского балета Анне Павловой. Правда, номер «Стрекоза» был поставлен в 1916 году, когда Павлова уже давно не участвовала в «Русских сезонах». В 1909 году именно её портрет был на эмблеме «сезонов», написанном русским художником Валентином Серовым. Но Павлова и Дягилев не нашли общего языка, и она прекратила с ним сотрудничество.

Тамара Красавина, балерина

Одной из балерин, образ которой можно найти на скульптуре, вполне могла быть знаменитая Тамара Карсавина. «Жар-птица» русского балета, она стала одной из

самых известных русских танцовщиц за рубежом и почетным вице-президентом британской Королевской Академии танца. Она танцевала в Мариинском театре, но настоящая слава и успех пришли к ней, благодаря «Русским сезонам». В 1909-1914 и 1918-1929 годах она была ведущей балериной дягилевской труппы. После премьеры балетов «Жар-птица» и «Петрушка», которые создали специально для Карсавиной и Нижинского, во Франции её имя и имя Нижинского начали писать с артиклем «La Karsavina», «La Nijinsky». Это было знаком особого уважения.

Балет «Петрушка»

На одной из граней памятника мы можем увидеть образ куклы на ниточках. Скорее всего, Эрнст Неизвестный был вдохновлён балетом «Петрушка», который гремел во время «Русских сезонов» 1911 г. Музыку к нему написал тогда ещё молодой композитор Игорь Стравинский. Хореограф Михаил Фокин и художник Александр Бенуа создали балетный шедевр, который стал одним из символов русской культуры.

Арлекин, балет «Карнавал»

Одноактный балет-пантомима на музыку Роберта Шумана сочинил и поставил Михаил Фокин для благотворительного вечера в Петербурге в 1910 году. Впервые труппа Сергея Дягилева исполнила его в Берлине 20 мая 1910 года. Импресарио сменил оркестровку и представил Вацлава Нижинского в образе Арлекина. Михаил Фокин называл «Карнавал» своим лучшим балетом.

Фокин для русских сезонов был знаковой фигурой. Он несколько лет сотрудничал с Сергеем Дягилевым и поставил такие балеты как «Жар-Птица», «Шехерезада», «Призрак розы», «Нарцисс», «Петрушка», «Дафнис и Хлоя».

Изучить экспонаты оцифрованного музея Дом Дягилева можно, перейдя по ссылке dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.

Анна Павлова, балерина-«Стрекоза»