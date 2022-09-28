Туризм в Пермском крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда – Пермь 96,6 FM» состоялось обсуждение развитие одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики Пермского края. Сегодня без туризма уже сложно себе представить жизнь края.

В гостях побывали представители региональной туристской отрасли, которые рассказали об основных направлениях своей деятельности.

Индустрия гостеприимства

По словам заместителя министра по туризму и молодежной политики Пермского края Сергея Хорошутина, развитие туристской отрасли в регионе идет семимильными шагами, появляются все больше новых фирм, туроператоров и предпринимателей, работающих в ней.

- Туризм - это та из отраслей, без которой сейчас мы не можем представить себе Пермский край. Это индустрия гостеприимства, прямой контакт с гостем, а также работа, требующая постоянного позитивного настроения. Сегодня в крае очень много людей, которые не только любят туризм и путешествия, среди них есть и мастера гостеприимства, которые готовы принимать туристов, радуются тому, что люди посещают те места, которые любили с детства или только недавно открыли их для себя, - отмечает Сергей Хорошутин.

Сегодня многие проекты в крае реализуются при поддержке регионального правительства, инициативы встречают отклик у губернатора Дмитрия Махонина. Также есть и федеральные меры поддержки, которые стали возможны на грантовой основе. Гранты от Ростуризма идут на некапитальное строительство глэмпингов и кемпингов, разработку и обустройство туристических маршрутов на существующих дорогах и экотропах, разработку аудиогидов и мобильных приложений.

В краевом министерство по туризму отмечают, что с большим удовольствием расскажут предпринимателям как этим заниматься, побеждать и развивать туристскую инфраструктуру региона.

С инициативой реализации региональной практики краевое министерство туризма обратилось к главе региона еще в 2020 году. За это время ведомство приобрело огромный опыт, добилось того, что предприниматели стали больше доверять и понимать, для чего им предоставляются средства, насколько жесткая отчетность.

Большие надежды туристская отрасль в крае связывает с предстоящим 300-летним юбилеем Перми.

- Мы не задаемся вопросом сможем или не сможем переварить поток туристов в 2023 году, так или иначе все равно придется принимать гостей. Мы должны максимально заготовить «хлеба и соли» для этого случая. Максимальная задача – быть гостеприимными! Предстоящий юбилей Перми – это отличный, в первую очередь, маркетинговый повод. Сегодня в Пермском крае уже есть готовая для этого случая инфраструктура, есть и моменты, которые требуют дальнейшего развития. Надо воспользоваться поводом, чтобы показать наш регион тем, кто его никогда не видел, задать им цели на будущее, чтобы гости края уже в будущем искали еще больше локаций внутри него и хотели вернуться сюда еще не один раз, - говорит Сергей Хорошутин.

Гости радиостудии Сергей Хорошутини и Константин Тиминский. Фото: Евгения РОМАНОВА

Открываем край

В Пермском крае появляется все больше и больше новых локаций для туризма и путешествий. Сергей Хорошутин говорит, что туристская отрасль Прикамья занимает лидирующие позиции в России. Это дает возможность открывать новые локации и закрывать существующие инфраструктурные вопросы, искать эффективные пути их решения.

Для многих пермяков они уже давно знакомы, для гостей края они больше на слуху, поэтому они требуют большей загрузки. За последнее время большой популярностью стали пользоваться территории природного парка «Пермский» - Усьвинские столбы, Каменный город, горы Ветлан и Полюд, плато Кваркуш.

- Сейчас мы активно занимаемся созданием точек инфраструктуры и сервиса недалеко от перечисленных локаций. Есть как минимум два грантополучателя в поселке Усьва и Губахе. Есть две локации, которые соответствуют желаемому уровню сервиса с душем, постельным бельем, туалетом, горячим питанием. Таким образом, с появлением удобства и комфорта мы идем по пути снижения «порога входа»: человек мало задумывается над тем, готов ли он действительно сюда приехать, - поясняет Сергей Хорошутин.

Инфраструктура решает все

В 2022 году представители Пермского победили в конкурсе Ростуризма в двух номинациях: туристическое снаряжение и развитие пляжей на территории региона (приведение в порядок зон отдыха у воды).

По мнению руководителя Центра развития туризма Пермского края Константина Тиминского, такими методами в регионе ведется работа по развитию инфраструктуры.

- Это не исчерпывающий перечень, мы постоянно пробуем по созданию нормативных правил в незакрытом еще направлении – придорожный сервис, - поясняет Константин Тиминский.

Именно на развитие придорожной инфраструктуры в Пермском крае сегодня необходимо обратить особое внимание, в ней регион пока очень сильно отстает от своих ближайших соседей.

- У нас очень большой потенциал для роста. К примеру, еще лет 10-15 тому назад дороги в крае были намного хуже. С учетом наблюдаемых темпов в ближайшие годы у нас появится еще больше объектов развитой инфраструктуры, - говорит руководитель краевого Центра туризма.

Для реализации нескольких проектов по развитию инфраструктуры сегодня также необходимо решить вопросы, связанные с приграничными с краем территориями.

- Это природные парки, территории где граничат муниципальные земли с федеральными. Здесь все непросто. Вопрос поднимается на самых различных уровнях. Наша задача состоит в том, как все решить на межведомственном уровне и синхронизировать свои действия для того, чтобы с точки зрения гостей была «бесшовная» история посещения региона, - говорит Сергей Хорошутин.

Не поедем, так поплаваем

Туристская отрасль Пермского края обладает огромными возможностями не только по привлечению гостей в регион, но и развитию регионального туризма. Большой популярностью пользуются краткосрочные и длительные групповые туры. Их можно посмотреть посмотреть на портале visitperm.ru Их обновление ведется в еженедельно.

В гостях радио «Комсомольская правда – Пермь 96,6 FM» побывали представители региональной туристской отрасли, которые рассказали об основных направлениях своей деятельности.

Автобусные туры с компанией «Автокруиз».

Компания «Автокруиз» специализируется на автобусных турах. С началом осенне-зимнего периода она предлагает туры выходного дня на горячие источники и аквапарки в нескольких городах, включая Тюмень, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Челябинск. В компании также есть несколько вариантов туров на Кавказ с продолжительностью 7-8 дней. Несмотря на осень автобусы идут полными, туристам нравится такой формат путешествия. С каждым годом «Автокруиз» совершенствует свою работу, покупает новые комфортабельные туристические автобусы, включает новые направления.

Рустам Хайбулин.

- У нас большой выбор туров: выходного дня по Пермскому краю, по России, регулярные летние направления в Крым, Краснодарский край, Соль-Илецк. Есть постоянные клиенты, которым нравится предлагаемый уровень обслуживания, комфорт. Они ежегодно выбирают нашу компанию. Для них мы предоставляем определенные бонусы и подарки, - рассказывает директор компании «Автокруиз» Рустам Хайбулин. - Покупая у нас тур, туристу следует быть спокойным, ведь мы всёв турах продумали: обеспечим вас не только переездом, но и хорошим экскурсионным обслуживанием, проживанием в гостиницах, питанием, страховкой и, доставкой до гостиницы.

Как говорит Рустам Хайбулин, в сфере дорожных перевозок он работает с начала 2000-х годов. Видно, что инфраструктура в Пермском крае заметно обновляется, появляется больше автозаправок, кафе.

- У нас в крае есть видимые улучшения, - говорит директор «Автокруиза».

Речные круизы с компанией «Кубань».

Компания «Кубань» в Пермском крае занимается речными круизами с 1991 года. Ее теплоходы ходят по Каме, Волге, Дону, Ладоге и Онеге - направления самые разнообразные. Круизы организуют на теплоходах: «Александр Фадеев», «Василий Чапаев» и «Хирург Разумовский».

- Если взять промежуток времени за последние 10 лет, то нынешние речные круизы имеют значительные отличия. Если раньше они были больше познавательные, то сейчас упор делается на комфортный, запоминающийся и эмоциональный отдых. Многие наши гости много времени проводят на работе и дома, поэтому для них долгожданный отпуск является глотком свежего воздуха. Люди хотят новых эмоций и впечатлений, - говорит учредитель компании «Кубань» Анна Гуляева.

По ее словам, на теплоходе складывается большая дружная семья. После круиза люди продолжают встречаться, дружат, отмечают вместе праздники. Даже есть такая категория туристов, которая отправляется в речные путешествия в одну навигацию по 3-4 раза на протяжении нескольких лет.

С августа компания ведет бронирование круизов на 2023 год, есть рассрочка платежа.

Расписание круизов предлагается очень разнообразное и насыщенное: короткие круизы – до Осы, Усть-качки, Березников, Чайковского; длительные – Санкт-Петербург, Астрахань, Москва, Чебоксары.

Анна Гуляева.

- Выбор по-настоящему огромный на любой вкус и кошелек! Путешествуйте обязательно! – призывает Анна Гуляева.

Как говорит заместитель министра по туризму и молодежной политики Пермского края Сергей Хорошутин, сегодня в регионе очень много делается для объединения представителей туристской отрасли. В рамках специальных мероприятий, таких как «Дни пермского бизнеса», предприниматели делятся своими успехами, находят решения для дальнейшего успешного развития своего дела. Проекты должны жить!

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