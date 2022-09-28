Юный пермяк посетил студию анимации

Лев Завьялов

Победитель всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М» Лев Завьялов побывал в студии компьютерной анимации «Петербург», входящей в ГК «Рики», где создаются популярные мультсериалы. Об этом в своем telegram-канале рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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«Фиксики» — один из анимационных проектов ГК «Рики». Маленькие непоседы, которые живут внутри приборов и механизмов, а также знают почти все технические премудрости на свете, вдохновили школьника из Перми принять участие в конкурсе. А главное – победить, представив на рассмотрение почетному жюри свою работу на тему апсайклинга.

В студии компьютерной анимации Льва Завьялова познакомили с процессом работы над производством контента — разработкой сценария, персонажей, дизайном, монтажом и озвучиванием.

Поездка стала возможной благодаря участию и победе пермского школьника в совместном конкурсе проекта «Поколение М» и ГК «Рики» (бренд «Фиксики»). В рамках него требовалось реализовать и представить собственные идеи на тему апсайклинга – повторного использования старых вещей. Лев Завьялов представил на конкурс сразу несколько работ: поделки и игрушки, выполненные из пластиковых бутылок и старых лыж. Онлайн-соревнование проходило на сайте проекта «Поколение М». О конкурсе Лев узнал от классного руководителя в школе.

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- Лев остался в полном восторге от посещения студии. Ему показали, с помощью каких технологий создаются мультфильмы. Он побывал в студии звукозаписи, а еще смог осмотреть уникальную коллекцию игрушек, которая состоит почти из 10 тысяч экспонатов! Она также хранится в СКА «Петербург». А после школьник побывал на увлекательной экскурсии по Санкт-Петербургу. Отличное начало нового учебного года. Благодарим за поездку и возможность побывать в уникальных местах, куда просто не попасть, — рассказал Максим Завьялов, отец пермского школьника.

- Пермские школьники очень талантливы. В каждом сезоне «Поколения М» мы видим наших ребят, которые становятся лучшими в театральном искусстве, фотографии, рисовании, танце. Радуюсь успехам каждого ребенка. Впереди — новый сезон проекта с новыми конкурсами, заданиями и мастер-классами. Уверена, что пермские ребята не останутся в стороне и поборются за стажировки у известных наставников, поездки и экскурсии в уникальные образовательные площадки, участие в выставках и концертах. Для каждого их них — это шаг к своей мечте реализовать себя в любимом направлении, — отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.