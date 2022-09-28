Лебеди и лоси могут готовиться к переезду в новый пермский зоопарк

Большинство зданий первой очереди находится в высокой степени готовности

- Зоопарк должен стать местом притяжения пермяков и гостей Пермского края, поэтому важно, чтобы сразу с момента открытия там кипела жизнь, - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после очередного инспекционного выезда на стройплощадку будущего зоопарка.

Губернатор проводит «сверку часов»

Так как строительство первого этапа зоопарка близится к завершению, глава региона поручил руководству учреждения задуматься над тем, чем они дополнительно будут привлекать посетителей, какие культурные мероприятия станут проводить.

Напомним, новый зоопарк возводится в Индустриальном районе, на улице Архитектора Свиязева. Это один из ключевых объектов, который должен быть готов к празднованию 300-летнего юбилея Перми. Ранее с его возведением возникало немало проблем: сроки сдачи неоднократно переносились, часть уже построенных зданий пришлось сносить и возводить заново. Поэтому сейчас Дмитрий Махонин регулярно проводит «сверку часов» по ходу реализации социально значимого проекта.

Предыдущий визит губернатора на стройплощадку зоопарка состоялся в августе. Тогда готовность сооружений составляла от 50 до 98 процентов. После инспекции Дмитрий Махонин провел ряд профильных совещаний, на которых детально разбирались промежуточные итоги и рассматривались вопросы ускорения строительства, чтобы уже в этом году начать перевозить первую партию животных.

Сейчас на площадке работают 404 человека и 18 единиц техники, рассказали в министерстве строительства Пермского края. Большинство рабочих заняты внутри зданий и вольеров – они монтируют системы водоснабжения, отопления, электричества, вентиляции.

- На сегодняшний день задача строителей – завершить все сезонные работы до начала сильных холодов, - отметили в Минстрое. - Это в том числе дорожное строительство, а также оборудование вольеров, куда планируется в первую очередь заселять животных.

Жилье для барсов и медведей почти готово

Большинство зданий первой очереди находится в высокой степени готовности. Так, на 85 процентов готова ветеринарная лечебница. Это важнейший объект для зоопарка, так как он позволит обеспечить надлежащий уход за животными и их безопасность.

- От 70 до 90 процентов составляет готовность вольеров для гималайского и бурого медведей, барса, а также оленей, лосей, рыси, кабана и других лесных животных. В них уже ведутся работы по тематизации и внутреннему наполнению, чтобы условия, созданные для зверей, были максимально приближены к естественной среде обитания, также завершается строительство здания птичника, - добавили в Минстрое Прикамья.

Птицы и копытные животные станут первыми новоселами будущего зоопарка. Каким образом и когда будут их перевозить на новое место жительства, обсудили на профильном совещании, которое Дмитрий Махонин провел в рамках выезда. Также одним из вопросов совещания стали сроки завершения строительства первого этапа.

Для наращивания темпов строительства и скорейшего завершения всех работ Дмитрий Махонин поручил проработать возможность перегруппировать всех строителей на объекты первого этапа.

- Мы были на объекте месяц назад, и сегодня можно сказать, что динамика есть, - подчеркнул губернатор. - Часть зданий в высокой степени готовности – сейчас в них поставляется все необходимое оборудование. Кроме того, необходимо усилить работы по благоустройству, чтобы обеспечить транспортную доступность к вольерам. Для этого дополнительно будет привлекаться рабочая сила с других объектов города.

Строительство второго этапа будет завершено в мае 2023 года, к этому времени будут достроены остальные здания, в которые переедут оставшиеся животные.

Во время совещания Дмитрий Махонин также заявил о передаче зоопарка после его переезда на новое место из муниципальной собственности в краевую.

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