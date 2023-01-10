«Ждем в отпуск, пельмени уже настряпали»: Военнослужащего из Пермского края Игоря Пухарева наградили медалью Жукова

21-летнего Игоря Пухарева из Куединского муниципального округа наградили Медалью Жукова. Фото: семейный архив.

- Сын Игорь всегда такой скромным рос, что я никогда не думала, что награду ему будет вручать сам Президент России, - говорит многодетная мама из Бикбарды Марина Пухарева.

У женщины пятеро детей, среднего из них – 21-летнего Игоря Пухарева – наградили на днях медалью Жукова. Высокую награду младшему сержанту вручал Президент России.

Медалью Жукова военнослужащих награждают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

- Мама, я еду в Ростов, мне медаль вручать будут, - позвонил накануне Нового года маме сын.

- Мы всей семьей включили телевизор и смотрели церемонию награждения, а потом долго не могли поверить, что на экране телевизора был он, наш Игорь! - рассказала «Комсомольской правде» мама героя. – Гордость прямо переполняла нас! Причем, Игорем гордимся не только мы, всей нашей большой семьей, но и вся наша деревня. Старший сын сказал во время награждения: «Большим молодцом наш Игорь вырос!» Да и сам Игорь очень доволен!

Высокую награду военнослужащему из Прикамья вручил Президент России.

Медаль Жукова - это уже не первая госнаграда военнослужащего из Прикамья. За время участия в СВО ему уже вручили медали «За заслуги перед Отечеством» и «За воинскую доблесть».

- Правда, за какие именно заслуги, мы пока не знаем, - говорит мама. - Скоро приедет – расскажет сам, по телефону ведь много не узнаешь. Его после вручения медали отпустили в месячный отпуск. Мы дома очень ждем его, пельмени – как он и просил – уже настряпали.

Мама вспоминает, как из обычного школьника ее средний сын вырос в настоящего героя.

- После окончания школы Игорь отучился в колледже на электрика, потом призвался на срочную службу, а через полгода подписал контракт, - рассказывает женщина. - В зоне СВО он служит связистом с первого дня спецоперации. В декабре у него контракт закончился, но он продлил его. В августе Игоря отпускали домой в отпуск, потом он вновь отправился на Донбасс. Переживаю, конечно, как он там, но сама не звоню. Сын сам – когда есть возможность – набирает нас и спрашивает, как дома дела.

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