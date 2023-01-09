Отмена занятий в школах Перми 2023: кто может не ходить на уроки из-за сильного мороза

Сильный мороз в Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец новогодних праздников 2022-2023 в Перми отметился приходом сильных морозов. Школьники с вечера воскресенья, 8 января, уже начали было собирать учебники в свои ранцы и рюкзаки, но к их большой радости, в части школ Перми занятия пришлось отменить или продлить каникулы.

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ

По информации Министерства образования и науки Пермского края, решение о режиме работы в период сильного похолодания из-за наступивших морозов принимает отдельно каждое муниципальное управление образованием. Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы, которая имеет право продлить зимние каникулы.

Решение об отмене занятий принимает администрация школы индивидуально. О режиме работы в период похолодания родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.

Кроме того, сами родители вправе не отправлять ребенка в школу при понижении температуры воздуха до определенной отметки.

Если даже при низких температурах воздуха из-за сильных морозов родители решат отправить детей в школу, занятия пройдут в обычном формате. При этом занятия физической культурой в морозные дни должны проводиться в зале.

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА МОЖНО НЕ ХОДИТЬ НА УРОКИ В ШКОЛУ

В Перми и Пермском крае рекомендованы температурные показатели сильных морозов, при которых возможно не ходить на уроки в школу:

-25-28°C — 1-4 классы;

-28-30°C — 1-9 классы;

-30-32°C — отменяются занятия во всех классах.

НАДО ЛИ СООБЩАТЬ В ШКОЛУ О ПРОПУСКЕ УРОКОВ ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ

Если родитель решает оставить ребенка дома, то необходимо предупредить классного руководителя. Оперативно сообщить об отсутствии ребенка в школе можно в системе ЭПОС.

КАК ДОЛГО ПРОДЛЯТСЯ СИЛЬНЫЕ МОРЗЫ В ПЕРМИ

В минувшее воскресенье, 8 января, столбик термометра опустился ниже отметки -32 градусов. В понедельник, 9 января, мороз в Перми утром продолжил усиливаться и достиг значения -34 градуса.

По прогнозам синоптиков, такой характер погоды в Перми сохранится и во вторник, 10 января 2023 года. В утренние часы ожидается около -31…-33 градусов. Днем температура воздуха может повыситься до -24…-26 градусов. Уже в среду, 11 января, ночная температура воздуха будет в пределах -26 градусов, а днем продолжится повышение температуры к отметке -19 градусов.

До конца недели сильных морозов в Перми не ожидается. По прогнозу синоптиков, в Перми будет облачно без осадков. Небольшой снег ожидается в четверг и пятницу, 12 и 13 января. Темперетура воздуха ожидается в пределах -12…-16 градусов.

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