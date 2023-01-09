В Пермском крае пик пожаров в новогодние праздники 2023 пришелся на 1 и 7 января

Фото: МЧС по Пермскому краю.

В прошедшие праздничные выходные дни, с 1 по 8 января 2023 года, на территории Пермского края в региональном МЧС зарегистрировали 97 пожаров (за аналогичный период 2022 года – 92 пожара).

В лидерах по пожарам Пермь и Пермский округ

Наибольшее число пожаров в этот период произошло в Перми – 19 случаев. Заметно меньше пожарно-спасательные службы Пермского края выезжали на ликвидацию очагов загорания в округа региона: Пермский– 10; Березниковский – 9; Лысьвенский – 7; Чайковский и Чусовой – по 5; Губахинский и Кудымкарский – по 4; Горнозаводский, Добрянский, Кунгурский и Красновишерский – по 3; Кочевский, Краснокамский, Соликамский и Сивинский – по 2; Александровский, Верещагинский, Гремячинский, Ильинский, Куединский, Кишертский, Суксунский, Октябрьский, Очерский, Ординский, Осинский, Чернушенский, Юрлинский и Юсьвенский – по 1.

Как отмечают в МЧС по Пермскому краю, основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Наиболее тревожным стало 1 января 2023 года, на который пришелся самый активный период новогодних праздников. Очевидно, многие жители Прикамья теряли бдительность, многие свои застолья совмещали с банными процедурами, забывали о правилах безопасности при использовании печей. Из 18 пожаров в этот день почти половина пришлась на частные жилые дома и надворные постройки, бани.

Немного успокоились пермяки к 3 января 2023 года. Небольшая передышка в праздновании Нового года ознаменовалась всего двумя пожарами – вновь горело частное жилье, а также мусор.

Ближе к окончанию новогодних праздников, в период празднования Рождества, 7 и 8 января 2023 года, все вернулось на свои места - на территории Пермского края зафиксировали сразу 32 пожара! Около 20 из них были связаны с нарушением правил монтажа и эксплуатации печного оборудования.

Свежим примером служит пожар 8 января 2023 года в селе Лобаново, когда около восьми часов вечера загорелся жилой дом и надворные постройки. Очаг загорания пожарным удалось локализовать только в 21:20. К этому времени, огонь охватил площадь в 144 квадратных метров. К счастью, на этом пожаре обошлось обойтись без жертв и пострадавших.

Правила пожарной безопасности при использовании печей и электрообогревателей

Чтобы оставить свое имущество в целости и сохранности при использовании печей или электронагревателей, необходимо выполнять ряд простых правил.

В краевом МЧС советуют постоянно поддерживать отопительные печи в исправном состоянии: заделывать трещины, очищать дымоход.

Печи нельзя перекаливать, оставлять возле них горючие, в том числе легковоспламеняющиеся вещества. На полу перед топочным отверстием должен лежать металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50×70 см.

Нельзя использовать для обогрева помещений неисправные электроприборы и самодельные электрообогреватели.

Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включенные электрические приборы без присмотра или поручать надзор за ними маленьким детям – это одна из распространенных ситуаций, когда возникают пожары.

В число основных правил пожарной безопасности входят:

- не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений;

- не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания;

- не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели.

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей.

Необходимо помнить, если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.

Что делать при обнаружении пожара

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номерам «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона).

В сообщении надо обязательно указать объект и адрес возникновения пожара, а также свою фамилию.

Если есть возможность, необходимо принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления произошло более 400 пожаров

Знакомим с основными причинами пожаров при использовании печей и рекомендациями по устройству печного отопления (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru