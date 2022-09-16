Началось строительство школы в поселке Рябинино

На стройплощадке будущей школы уже забито свайное поле.

В поселке Рябинино Чердынского городского округа началось строительство новой школы. На площадке по улице Ленина уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания, сообщили в Минстрое Прикамья.

Новое двухэтажное здание будет рассчитано на 220 учащихся. В школе запроектированы учебные кабинеты, спортзал, библиотека, столовая и отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Это будет современное, светлое здание, в котором создадут все условия для получения качественного образования.

Стоимость работ составляет более 466 миллионов рублей, средства выделены из краевого и муниципального бюджетов. Планируется, что школа будет сдана в эксплуатацию до конца 2023 года.

Строительство школы ведет ООО «Парма», как отметили в Минстрое Прикамья, ранее компания зарекомендовала себя, как ответственный подрядчик. В частности, она уже выполняла работы по строительству детских садов в Березниках, селе Култаево и в селе Филипповка. В этом году компания сдала в эксплуатацию построенную школу на 825 мест в поселке Горный Пермского муниципального округа.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что краевые власти уделяют значительное внимание повышению качества образования в регионе.

- Одно из важнейших направлений работы регионального правительства - создание комфортных и современных условий обучения на всех уровнях. Для этих целей в крае строят новые учреждения, а также переоснащают оборудованием детские сады, школы и техникумы. Наш главный приоритет - обеспечить равными условиями образования молодое поколение, независимо от того, как далеко от краевой столицы проживают ученики, - отметил глава региона.

Напомним, сейчас в Прикамье одномоментно «в стройке» находятся 15 школ, еще одна - корпус школы №8 в Краснокамске, где уже завершены общестроительные работы и идет подготовка к сдаче. До конца года начнутся работы еще на семи объектах - это пять школ, которые будут построены в рамках концессионного соглашения между частным инвестором и Министерством образования и науки Пермского края, еще два образовательных учреждения на 60 и 100 мест появятся в Уинском и Куединском округах.

ВАЖНО!

Всего до 2024 года запланировано построить 27 новых школ. Объекты строятся за счет краевых и муниципальных средств, а также в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.