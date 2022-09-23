Отопительный сезон в Перми начался

Теплых батарей ждут даже кошки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале сентября глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о начале отопительного периода. Но не во всех домах пока включено отопление. Когда теплыми станут батареи во всем городе, рассказал начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов в прямом эфире Радио «КП» (96,6 FM).

- В соответствии с постановлением администрации города с 9 сентября мы начали подавать тепло в объекты социальной сферы, - сообщил Александр Власов. - Особых проблем нет, большая часть социальных учреждений уже обеспечена теплом: 189 образовательных учреждений, 22 учреждения культуры и 26 объектов физической культуры и спорта. Есть объекты, которые находятся на капитальном ремонте. Это школы №77, №22 и «Синтез», там отопительный сезон начнется после завершения всех работ. Работы проходят и в Театре юного зрителя, он будет подключен по отдельной схеме.

А с понедельника, 19 сентября, отопление начали включать в жилых домах. Первыми тепло подали в те дома, которые находятся на одной линии с детскими садами и школами. Подключено уже около 3355 зданий. Скоро потеплеют батареи и в остальных многоквартирных домах.

- В этом году к 1 сентября к отопительному сезону были готовы все дома Перми, - отметил Александр Власов. - Но сам процесс подключения - неодномоментный, в среднем он занимает 2 - 3 недели. Связано это с рельефом Перми и большой протяженностью города.

Из-за неоднородного рельефа приходится подключать больше насосных станций - как повышающих давление, так и понижающих, - чтобы прокачивать теплоноситель, объяснил начальник департамента ЖКХ. И отопление в городе появляется поэтапно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы.

К тому же сейчас, когда наступило бабье лето, многие ТСЖ просят отодвинуть включение отопления в их домах на более поздний срок - чтобы не платить лишние деньги, когда и так тепло. Но в таком случае при резком похолоданим не будут слишком долго оставаться батареи в квартирах холодными? Ведь за сутки подключить отопление нельзя.

- Погода, конечно, вещь непредсказуемая, - говорит Александр Власов. - Но у ресурсоснабжающих организаций утвержден температурный график, согласно которому при уличной температуре выше +8 градусов температура теплоносителя составляет + 70 градусов - та, которая необходима для подачи в квартиры горячей воды. А батареи при этом будут слегка теплыми. А при похолодании температуру теплоносителя повысят.

Что же касается оттягивания подключения, то в этом случае УК и ТСЖ могут попасть под административное наказание.

ВАЖНО!

Если в многоквартирном доме возникли проблемы, связанные с некачественным предоставлением коммунальной услуги по отоплению (завоздушивание систем отопления, неравномерный прогрев нагревательных приборов, отсутствие отопления по некоторым стоякам или низкая температура теплоносителя, отсутствие подачи теплоносителя в многоквартирный дом), в первую очередь о них нужно сообщить в управляющую организацию, обслуживающую дом, или ресурсоснабжающую организацию. Данные службы должны обеспечивать круглосуточный прием обращений.

Горячие линии ресурсоснабжающих компаний Перми:

- 270-00-40 - диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»;

- 259-39-98 - центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс».

Телефоны управляющих организаций можно найти в квитанциях по оплате коммунальных услуг.

БУДЬ В КУРСЕ!

С 15 сентября работают телефоны горячих линий в районных администрациях и департаменте ЖКХ администрации Перми.

Время работы горячих линий: в будние дни - 09.00 - 18.00; в пятницу - 09.00 - 17.00.

Телефоны районных администраций и департамента ЖКХ:

- Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42;

- Индустриальный район: 227-94-14;

- Кировский район: 205-62-18, 205-62-17;

- Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74;

- Мотовилихинский район: 260-37-77;

- Орджоникидзевский район: 263-49-51, 263-47-26;

- Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13;

- поселок Новые Ляды: 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67;

- департамент ЖКХ администрации Перми: 212-77-59.