«СтройПанельКомплект» – лидер по объему введенного жилья в Пермском крае за прошедший период 2022 года

Фото: «СтройПанельКомплект».

Данные опубликованы на портале Единого ресурса застройщиков erzrf.ru по состоянию на 1 сентября 2022 года. С начала текущего года застройщик ввел в эксплуатацию шесть жилых домов – 50 000 кв.м жилья. В ЖК «МотовилихинSKY», «Белые росы», «Pro жизнь», «Медовый» будет заселено 1150 квартир.

Отметим, что все объекты были введены в эксплуатацию с опережением сроков, а значит участники строительства смогут заселиться в квартиры раньше планируемого.

Все проекты АО «СтройПанельКомплект» реализуются в плановом режиме. Общий объем строительства составляет 158 000 кв.м. Работы ведутся на участках ЖК «МотовилихинSKY», «Белые росы», «Медовый», «Pro жизнь», «Экопарк Сосновый».

Фото: «СтройПанельКомплект».

В основе надежности СПК – собственное производство ЖБИ с объемом выпуска до 70 000 куб.м в год, укомплектованный парк строительной техники, коллектив в 800 сотрудников. Эти составляющие позволяют планировать долгосрочные проекты с масштабными объемами застройки для жителей Пермского края.

Фото: «СтройПанельКомплект».

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и

www.spk.perm.ru